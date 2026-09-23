Curs BNR valabil 24 septembrie 2026: Euro urcă la 5.2788 lei. Cât costă un dolar

Publicat la 23.09.2026, 13:30:26

Banca Națională a României a publicat miercuri, 23 septembrie 2026, cursul de schimb valabil pentru ziua de joi, 24 septembrie 2026. Euro a urcat ușor față de leu, ajungând la 5,2788 RON, cu 0,0141 RON mai mult decât în ziua anterioară, ceea ce reprezintă o creștere de 0,27%. Dolarul american este cotat la 4,6265 RON, lira sterlină la 6,1442 RON, iar francul elvețian la 5,6205 RON.

Deprecierea modestă a leului față de euro nu produce, în sine, un impact semnificativ imediat asupra bugetelor gospodăriilor, însă rămâne relevantă pentru cei care au credite în valută, efectuează plăți în euro sau urmăresc evoluția prețurilor la importuri. O mișcare de 0,27% se încadrează în variațiile normale de zi cu zi și nu semnalează o presiune deosebită pe piața valutară în acest moment.

Contextul regional și internațional continuă să influențeze dinamica cursului de schimb, prin factori precum deciziile de politică monetară ale Băncii Centrale Europene, evoluția inflației în zona euro și apetitul investitorilor față de activele din piețele emergente. BNR monitorizează aceste evoluții și intervine pe piață atunci când oscilațiile depășesc praguri considerate destabilizatoare pentru economia românească.

Valută Denumire Curs (RON) Variație Variație % EUR Euro 5.2788 ▲ +0.0141 +0.27% USD Dolar american 4.6265 ▲ +0.0331 +0.72% GBP Liră sterlină 6.1442 ▲ +0.0071 +0.12% CHF Franc elvețian 5.6205 ▲ +0.0120 +0.21% HUF Forint maghiar (100) 1.4493 ▼ -0.0001 -0.48% JPY Yen japonez (100) 2.9303 ▲ +0.0001 +0.20% PLN Zlot polonez 1.2087 ▼ -0.0022 -0.18% CZK Coroană cehă 0.2165 ▲ +0.0002 +0.09%

Sursa: Banca Națională a României (BNR). Cursul este valabil pentru 24 septembrie 2026.