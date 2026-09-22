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Piețe financiareRedacția money.ro

Cursul BNR valabil azi: euro la 5.2647 lei, franc la 5.6085 lei

Publicat la 23.09.2026, 07:00:00

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Cursul BNR valabil azi: euro la 5.2647 lei, franc la 5.6085 lei
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Banca Națională a României a afișat marți, 22 septembrie 2026, un curs de 5,2647 lei pentru un euro, practic neschimbat față de ziua anterioară, variația zilnică fiind de doar 0,0002 lei. Pe o săptămână lucrătoare, moneda europeană s-a apreciat cu 0,15% față de leu, o mișcare modestă, dar consistentă. Pentru românii care economisesc în euro sau plătesc rate în această monedă, situația rămâne stabilă: puterea de cumpărare nu s-a erodat semnificativ pe termen scurt.

Dolarul american s-a tranzacționat la 4,5934 lei, iar francul elvețian la 5,6085 lei. Diferența sensibilă dintre cotația francului și cea a euro reflectă statutul tradițional al monedei elvețiene ca activ de refugiu, menținut la un nivel superior monedei unice. Contextul european rămâne unul de prudență moderată, fără turbulențe valutare majore care să altereze aceste raporturi în mod brusc.

Pe piața de capital, Fondul Proprietatea a înregistrat cel mai consistent avans al zilei la Bursa de Valori București, cu o creștere de 2,00%. Mișcarea poate reflecta un interes reînnoit al investitorilor pentru vehiculele de investiții diversificate, în contextul unui mediu bursier în care selecția devine tot mai importantă. Datele privind scăderile semnificative ale zilei nu sunt disponibile în acest moment.

Curs BNR: evoluție săptămânală

EUR/RON, ultimele 7 zile lucrătoare (sursa: BNR)

5.2542 5.2586 5.2630 5.2674 5.2647 14 sept. 15 sept. 16 sept. 17 sept. 18 sept. 21 sept. 22 sept.
DataEURUSDCHF
lun., 14 sept. 5.2567 4.5542 5.5739
mar., 15 sept. 5.2636 4.5624 5.5779
mie., 16 sept. 5.2637 4.5611 5.5683
joi, 17 sept. 5.2601 4.5844 5.5504
vin., 18 sept. 5.2644 4.5839 5.5564
lun., 21 sept. 5.2649 4.5867 5.5728
mar., 22 sept. 5.2647 4.5934 5.6085

Sursa: Banca Națională a României. ★ = ultima zi disponibilă

BVB: top mișcători din ultima zi de tranzacționare

SimbolCompaniePreț (RON)Variație
FP Fondul Proprietatea 0.61 ▲ 2.00%

Sursa: Yahoo Finance. Date din ultima zi de tranzacționare. Nu reprezintă recomandare de investiție.

Date preluate de la Banca Națională a României și Yahoo Finance. Nu reprezintă recomandare de investiție.

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