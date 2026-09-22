Bursa de Valori București (BVB) închide ziua de marți, 22 septembrie, cu creșteri pe toți indicii. Ziua a început cu scăderi la BVB, însă timid acestea s-au transformat pe parcursul zilei în creșteri subunitare procentual. BET, indicele principal al BVB, crește marginal cu 0,72%. Și ceilalți indici constituenți cresc ușor, pe fondul unei lichidități scăzute. Creșterea de azi nu este nici măcar jumătate din scăderea masivă de ieri, când bursa de la București a pierdut 2,59%, pe fondul instabilității politice.
Creșteri ușoare pe bursă. Lichiditate scăzută, tranzacții puține
Publicat la 22.09.2026, 18:02:00
Newsletter zilnic money.ro
BET, curs valutar, știrea zilei — în 2 minute, înainte de 7:00.
Articole înrudite
Piețe financiare
Curs BNR valabil 23 septembrie 2026: 1 euro = 5.2647 lei. Leul câștigă ușor teren
Piețe financiare
The Birth of a Benchmark: How the UAE Built Its Bond Market
Piețe financiare
Volkswagen pierde teren pe toate fronturile. Profitul se prăbușește, iar gigantul german iese din Euro Stoxx 50
Piețe financiare
Cursul BNR valabil azi: euro la 5.2649 lei, franc la 5.5728 lei
Piețe financiare