Creșteri ușoare pe bursă. Lichiditate scăzută, tranzacții puține

Publicat la 22.09.2026, 18:02:00

Bursa de Valori București (BVB) închide ziua de marți, 22 septembrie, cu creșteri pe toți indicii. Ziua a început cu scăderi la BVB, însă timid acestea s-au transformat pe parcursul zilei în creșteri subunitare procentual. BET, indicele principal al BVB, crește marginal cu 0,72%. Și ceilalți indici constituenți cresc ușor, pe fondul unei lichidități scăzute. Creșterea de azi nu este nici măcar jumătate din scăderea masivă de ieri, când bursa de la București a pierdut 2,59%, pe fondul instabilității politice.