Cursul BNR valabil azi: euro la 5.2649 lei, franc la 5.5728 lei

Publicat la 22.09.2026, 07:00:00

Banca Națională a României a afișat luni, 21 septembrie 2026, un curs de 5,2649 lei pentru un euro, în creștere cu 0,0005 lei față de vineri. Variația e minimă în termeni absoluți, dar trendul săptămânal spune mai mult: leul s-a depreciat cu 0,18% față de acum șapte zile lucrătoare, ceea ce înseamnă că un român care economisește în lei și cumpără în euro plătește, treptat, mai mult pentru același coș de cheltuieli. Pentru cei cu credite în euro sau cu cheltuieli regulate în moneda europeană, presiunea nu e dramatică, dar e reală și consistentă.

Dolarul american a cotat la 4,5867 lei, iar francul elvețian la 5,5728 lei. Francul rămâne, ca de obicei, cel mai scump dintre cele trei valute de referință și continuă să fie relevant pentru cei cu credite vechi în CHF, o categorie de debitori care a traversat ani de volatilitate extremă. La nivel european, mișcările valutare ale zilei s-au înscris într-un registru prudent, fără catalizatori majori care să fi perturbat echilibrele din sesiunea de luni.

Pe piața de capital, Bursa de Valori București a deschis săptămâna într-un context în care datele detaliate privind câștigătorii și perdanții zilei nu sunt încă disponibile. Într-un an în care incertitudinile fiscale și presiunile asupra dobânzilor au modelat apetitul investitorilor, oscilațiile de la BVB reflectă adesea repoziționări defensive mai degrabă decât entuziasmul legat de rezultate financiare concrete. Urmărim evoluțiile și revenim cu detalii pe măsură ce datele finale de tranzacționare sunt confirmate.

Curs BNR: evoluție săptămânală

EUR/RON, ultimele 7 zile lucrătoare (sursa: BNR)

5.2529 5.2578 5.2628 5.2677 5.2649 11 sept. 14 sept. 15 sept. 16 sept. 17 sept. 18 sept. 21 sept.

Data EUR USD CHF vin., 11 sept. 5.2557 ▲ 4.5316 5.5628 lun., 14 sept. 5.2567 ▲ 4.5542 5.5739 mar., 15 sept. 5.2636 ▲ 4.5624 5.5779 mie., 16 sept. 5.2637 4.5611 5.5683 joi, 17 sept. 5.2601 ▼ 4.5844 5.5504 vin., 18 sept. 5.2644 ▲ 4.5839 5.5564 lun., 21 sept. ★ 5.2649 4.5867 5.5728 Sursa: Banca Națională a României. ★ = ultima zi disponibilă

BVB: top mișcători din ultima zi de tranzacționare

Date BVB indisponibile pentru această perioadă.

Date preluate de la Banca Națională a României și Yahoo Finance. Nu reprezintă recomandare de investiție.