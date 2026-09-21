Consilierul lui Mugur Isărescu, despre gaura uriașă de finanțare a statului: „5,1 milioane de salariați ar trebui să muncească degeaba un an”

Publicat la 21.09.2026, 16:37:05

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Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului BNR Mugur Isărescu, lansează un nou avertisment dur privind finanțele României. Într-un mesaj publicat pe Facebook, acesta vorbește despre o nevoie netă de finanțare a statului de 60 de miliarde de euro într-un singur an. Ca să explice dimensiunea sumei, Rădulescu face un calcul care sună aproape neverosimil: toți cei 5,1 milioane de salariați din România ar trebui să muncească un an întreg fără să primească niciun ban. 60 de miliarde de euro într-un singur an Când cifrele sunt atât de mari, spune Eugen Rădulescu, oamenii riscă să piardă din vedere ce înseamnă ele în viața de zi cu zi. Consilierul guvernatorului BNR susține că statul român are o nevoie netă de finanțare de 60 de miliarde de euro într-un singur an. El precizează că suma nu include banii necesari pentru refinanțarea datoriilor mai vechi și spune că, deocamdată, lasă deoparte chiar și problema dobânzilor. „Când vorbim despre cifre foarte mari, semnificația reală a acestora ne poate scăpa foarte ușor”, a scris Eugen Rădulescu.

„Toți cei 5,1 milioane de salariați ar trebui să muncească DEGEABA” Potrivit lui Rădulescu, România are aproximativ 5,1 milioane de salariați, iar salariul mediu net lunar este de circa 1.100 de euro. Calculul său este simplu și spectaculos: pentru a acoperi o nevoie de finanțare de 60 de miliarde de euro, întreaga masă a salariaților ar trebui, în scenariul prezentat de acesta, să muncească fără să încaseze salarii timp de un an. „Pentru a acoperi întreaga nevoie de finanțare a statului, toți acești 5,1 milioane de salariați ar trebui să muncească DEGEABA întregul an”, susține consilierul guvernatorului BNR.

Chiar și într-un asemenea scenariu ipotetic, avertizează Rădulescu, datoria statului nu ar mai crește doar în ceea ce privește necesarul respectiv, însă ar rămâne problema dobânzilor aferente.

Eugen Rădulescu:„Aici ne-a adus «bairamul» din 2024” Eugen Rădulescu leagă situația actuală de deficitul bugetar înregistrat în 2024, pe care îl indică la 9,3% din PIB. Tonul mesajului este unul extrem de critic. Consilierul lui Mugur Isărescu folosește termenul de „bairam” pentru a descrie modul în care au fost gestionate finanțele publice în acel an și susține că nivelul deficitului a ajuns la o valoare foarte ridicată. Pe scurt, Rădulescu spune că statul ar fi ajuns să cheltuiască 4.000 de lei pentru fiecare 3.000 de lei încasați la buget. Mesajul său este, astfel, mai degrabă o demonstrație despre dimensiunea dezechilibrului bugetar decât o simplă prezentare contabilă. Nu este prima dată când Eugen Rădulescu provoacă reacții prin mesajele sale despre economia României. În urmă cu aproximativ o lună, consilierul guvernatorului BNR a atras atenția printr-o altă postare în care afirma, într-un scenariu alarmant privind evoluția economiei, că românii ar putea ajunge să „mănânce iarbă și scoarță de copac”. Formularea a generat controverse și reacții publice.BNR s-a delimitat atunci de declarațiile respective, precizând că mesajele și opiniile exprimate de angajații instituției pe conturile personale reprezintă opinii personale și nu constituie poziții oficiale ale băncii centrale.