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Piețe financiareRedacția money.ro

Curs BNR valabil 19 septembrie 2026: 1 euro = 5.2644 lei. Leul a slăbit toată săptămâna

Publicat la 18.09.2026, 13:30:30

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Curs BNR valabil 19 septembrie 2026: 1 euro = 5.2644 lei. Leul a slăbit toată săptămâna

Banca Națională a României a publicat vineri, 18 septembrie 2026, cursul de schimb valabil pentru data de 19 septembrie 2026. Euro este cotat la 5,2644 lei, în creștere cu 0,0043 lei față de ziua precedentă, ceea ce reprezintă un avans de 0,08%. Dolarul american se tranzacționează la 4,5839 lei, lira sterlină la 6,1267 lei, iar francul elvețian la 5,5564 lei.

Variația de astăzi este modestă și nu produce efecte semnificative pentru populație în tranzacțiile obișnuite. Cei care urmează să schimbe valută pentru vacanțe, rate la credite în euro sau achiziții din afara țării vor resimți o diferență neglijabilă față de cursul anterior. Totuși, pentru companii cu volume mari de import sau export, fiecare fracțiune de ban contează în calculul marjelor comerciale.

Privind evoluția din această săptămână, euro a pornit de luni de la 5,2567 lei și a urcat treptat până marți la 5,2636 lei, nivel menținut aproape identic miercuri. Joi a urmat o ușoară corecție la 5,2601 lei, iar vineri cursul a revenit pe creștere, atingând maximul săptămânii. Oscilația totală pe parcursul celor cinci zile s-a cifrat la aproximativ 0,0077 lei, semn că piața valutară a funcționat într-un interval îngust și relativ stabil, fără presiuni externe sau interne notabile.

Valută Denumire Curs (RON) Variație Variație %
EUR Euro 5.2644 ▲ +0.0043 +0.08%
USD Dolar american 4.5839 ▼ -0.0005 -0.01%
GBP Liră sterlină 6.1267 ▼ -0.0143 -0.23%
CHF Franc elvețian 5.5564 ▲ +0.0060 +0.11%
HUF Forint maghiar (100) 1.4472 ▲ +0.0000 +0.20%
JPY Yen japonez (100) 2.9006 ▼ -0.0004 -1.47%
PLN Zlot polonez 1.2067 ▲ +0.0010 +0.08%
CZK Coroană cehă 0.2163 ▲ +0.0001 +0.05%

Evoluția EUR/RON în această săptămână

lun.mar.mie.joivin. 5.25675.26365.26375.26015.2644

Sursa: Banca Națională a României (BNR). Cursul este valabil pentru 19 septembrie 2026.

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