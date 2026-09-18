Ce urmărim săptămâna viitoare: Ședință CA BNR — decizie de politică monetară

Publicat la 18.09.2026, 11:01:15

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Săptămâna care vine e scurtă ca evenimente, dar nu și ca miză. Uneori un singur moment contează mai mult decât o agendă plină, iar joi, 24 septembrie, Banca Națională a României are pe masă o decizie care poate mișca lucruri concrete: ratele la credite, apetitul investitorilor, și, mai ales, semnalul pe care banca centrală alege să-l trimită într-un moment în care economia românească jonglează cu inflația, cu deficitul și cu incertitudinile politice care nu s-au risipit complet. Joi, 24 septembrie - BNR decide nivelul dobânzii de politică monetară Consiliul de Administrație al Băncii Naționale se reunește joi pentru a stabili ce se întâmplă cu rata dobânzii de politică monetară, instrumentul principal prin care BNR ține în frâu prețurile sau, dimpotrivă, încearcă să stimuleze economia. Nu e o ședință oarecare, cu toate că România are deja un traseu de relaxare monetară care a început după ce inflația a cedat din intensitate față de vârfurile din 2022-2023. Întrebarea nu mai este de mult dacă BNR va tăia dobânzile, ci cât de repede și cu cât. La ultimele ședințe, Consiliul a procedat cu prudeță vizibilă. Mișcări mici, mesaje calibrate, fără entuziasm excesiv. Motivul e simplu de înțeles: inflația în România nu a murit, a scăzut. E o diferență importantă. Serviciile rămân scumpe, prețurile alimentelor fluctuează, iar deficitul bugetar - unul dintre cele mai mari din Uniunea Europeană - pune presiune în sens opus, pentru că un stat care cheltuie mult tinde să întrețină presiuni inflaționiste. BNR știe asta și nu vrea să fie nevoită să dea înapoi după ce a tăiat prea agresiv.

Totuși, există argumente reale pentru o nouă reducere. Economia nu aleargă, aleargă mai degrabă în datorii. Consumul e susținut de credite și salarii bugetare, nu de o creștere organică robustă. Companiile se plâng de costul finanțării. Iar românii cu credite în lei, în special cei cu împrumuturi la dobânzi variabile indexate la ROBOR sau la rata de politică monetară, simt direct în buzunar orice decizie de joi. O tăiere de 0,25 puncte procentuale nu schimbă viața nimănui dramatic peste noapte, dar direcția contează - și pielea pe care BNR și-o pune în joc cu fiecare pas spune ceva despre cum citesc Isărescu și colegii săi situația reală a economiei. Comunicatul post-ședință va fi citit cu atenție nu doar de analiști, ci și de investitorii care dețin titluri de stat românești. România are nevoie permanentă de finanțare externă pentru a-și acoperi deficitul, iar tonul BNR influențează direct percepția de risc a celor care cumpără acele titluri. Dacă banca centrală sună prea optimist, piețele pot interpreta că relaxarea va fi rapidă și că riscurile sunt subestimate. Dacă sună prea precaut, se nasc întrebări despre cât de complicată e situația cu adevărat. E un echilibru greu de calibrat în cuvinte, nu doar în cifre. Mai e un unghi pe care merită să-l avem în minte. Banca Centrală Europeană și-a continuat propriul ciclu de relaxare monetară, iar Fed-ul american a semnalat și el o direcție similară. Când băncile centrale mari taie dobânzile, presiunea pe băncile centrale din piețele emergente scade puțin, pentru că diferențialele de dobândă rămân suficient de atractive pentru a păstra capitalul investit în active locale. Asta îi dă BNR un pic de aer. Nu libertate totală, dar suficient cât să nu fie forțată să rămână pe loc strict din cauza a ceea ce se întâmplă la Frankfurt sau Washington. Ce ar trebui să urmărești concret joi seara sau vineri dimineață, când apar comunicatul și conferința de presă? În primul rând, decizia în sine - tăiere, menținere sau, mai puțin probabil, majorare. În al doilea rând, limbajul folosit pentru a descrie perspectiva inflației. Dacă BNR spune că inflația converge sustenabil spre țintă, e semn că urmează noi reduceri. Dacă apar formulări despre riscuri sau incertitudini persistente, ritmul se va tempera. Și, nu în ultimul rând, orice referire la situația bugetului de stat - pentru că BNR nu poate ignora elefantul din cameră, chiar dacă nu e treaba ei să-l domesticească.

O săptămână cu un singur eveniment major e, în fond, un test de atenție. E ușor să treci prin ea distrăt, cu ochii pe știrile de senzație. Dar deciziile de la BNR se acumulează și modelează, lent și sigur, costul banilor în România. Iar costul banilor decide cât plătești pe un credit, cât câștigă economiile tale la bancă și cât de atractivă pare România pentru cineva de afară care se gândește să investească. Nu e spectaculos. E doar important.