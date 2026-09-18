Wall Street se deschide către blockchain. Acțiunile americane ar putea fi tranzacționate 24 de ore din 24

Publicat la 18.09.2026, 08:21:57

Distribuie: WhatsApp Facebook X Copiază link

Piața americană de capital face un pas important către tranzacționarea pe blockchain. Securities and Exchange Commission (SEC) a creat, cu efect imediat, un cadru temporar prin care anumite platforme pot oferi versiuni tokenizate ale acțiunilor companiilor americane listate la bursă. Măsura, denumită „Innovation Exemption”, este valabilă timp de cinci ani și poate schimba în această perioadă modul în care acțiunile sunt tranzacționate și decontate. Una dintre perspectivele urmărite este apariția unei piețe care să funcționeze aproape permanent, inclusiv în afara programului tradițional al burselor. SEC nu a introdus însă o reglementare definitivă. Este vorba despre un cadru experimental, cu condiții și limite menite să reducă riscurile pentru investitori. Acțiunile ajung pe blockchain Tokenizarea înseamnă crearea unei reprezentări digitale a unei acțiuni pe un blockchain. În loc ca deținerea și transferul unui titlu să fie gestionate exclusiv prin infrastructura tradițională a pieței de capital, dreptul asupra activului este reprezentat și printr-un token.

SEC consideră că tehnologia poate permite modernizarea infrastructurii piețelor financiare, inclusiv prin accelerarea tranzacționării și decontării. „Innovation Exemption este concepută pentru a rezolva problemele care au împiedicat inovația responsabilă să se dezvolte în Statele Unite, oferind în același timp protecție investitorilor și standarde pentru integritatea pieței”, a declarat Paul Atkins, președintele SEC. Unul dintre efectele posibile pe termen lung ar fi extinderea intervalului în care acțiunile pot fi tranzacționate, până la un model de funcționare 24 de ore din 24, șapte zile din șapte. Tokenul trebuie să ofere aceleași drepturi ca acțiunea SEC a introdus însă o condiție esențială: tokenul care reprezintă o acțiune trebuie să ofere investitorului aceleași drepturi și privilegii ca acțiunea tradițională.

Asta înseamnă inclusiv dreptul la dividende și dreptul de vot. Companiile listate nu sunt obligate să accepte tokenizarea propriilor acțiuni. Platforma care intenționează să creeze tokenuri trebuie să informeze compania și să aștepte 30 de zile înainte de a începe tranzacționarea. Dacă emitentul se opune în acest interval, platforma nu poate oferi acțiunea sub formă tokenizată. Regula introduce astfel o limită importantă pentru platformele care vor să construiască produse bazate pe acțiuni tokenizate fără implicarea directă a companiei emitente. Robinhood, în centrul disputei Problema drepturilor asociate acțiunilor tokenizate a devenit recent și subiectul unei dispute publice între Robinhood și AMC. Adam Aron, CEO-ul AMC, a criticat ideea oferirii unei expuneri la acțiunile companiei prin produse tokenizate fără implicarea emitentului, susținând că astfel este modificată relația tradițională dintre companie și acționari. Robinhood a anunțat, la rândul său, că intenționează să permită deținătorilor de tokenuri să le transforme în acțiunile suport în raport de 1:1 și să beneficieze de drepturi de vot. SEC pune limite tranzacționării Extinderea programului de tranzacționare vine și cu un risc evident: lichiditatea poate fi mult mai redusă în afara orelor obișnuite ale pieței. În aceste intervale, diferențele dintre prețurile de cumpărare și vânzare pot crește, iar mișcările de preț pot deveni mai bruște. Pentru a limita astfel de riscuri, SEC a introdus limite de volum în cadrul derogării. Prin urmare, posibilitatea tehnică de a tranzacționa permanent nu înseamnă că piața va avea în orice moment aceeași lichiditate ca în timpul sesiunilor tradiționale de pe Wall Street. SEC accelerează în lipsa unei legi crypto Decizia vine la scurt timp după ce Clarity Act, unul dintre proiectele importante pentru reglementarea industriei crypto din Statele Unite, nu a reușit să avanseze în Senat. În acest context, SEC încearcă să folosească instrumentele de reglementare pe care le are deja pentru a permite dezvoltarea unor noi forme de infrastructură financiară. „Innovation Exemption” face parte din Project Crypto, inițiativă prin care o parte din infrastructura piețelor financiare americane este pregătită pentru trecerea pe blockchain. Coinbase, Robinhood, Gemini și Kraken au lansat deja în afara Statelor Unite produse bazate pe acțiuni tokenizate, însă acestea nu sunt încă disponibile clienților americani în aceeași formă. Experiment de cinci ani Paul Atkins a subliniat că SEC nu consideră tehnologia actuală drept forma definitivă a viitoarei piețe. „Comisia nu transformă tehnologia de astăzi în standardul de mâine. În schimb, permite pieței să evolueze, îi monitorizează dezvoltarea și folosește aceste informații pentru a construi un cadru de reglementare mai flexibil și pregătit pentru viitor”, a declarat președintele SEC. Practic, următorii cinci ani vor funcționa ca o perioadă de testare. Platformele vor putea experimenta cu acțiuni tokenizate în condițiile stabilite de SEC, iar autoritatea va putea observa modul în care funcționează piața, riscurile și reacția investitorilor. Dacă modelul se extinde, schimbarea ar putea depăși zona crypto. Tokenizarea ar putea modifica infrastructura prin care acțiunile sunt deținute, transferate și decontate și ar putea apropia Wall Street de o piață în care granița dintre bursele tradiționale și infrastructura blockchain devine tot mai puțin vizibilă.