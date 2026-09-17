Un fond suveran de top privește cu îngrijorare către Wall Street. Urmează corecții pe piețele americane?

Publicat la 17.09.2026, 08:37:18

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Unul dintre cele mai performante fonduri suverane din lume avertizează că ritmul de creștere al acțiunilor americane ar putea încetini după mai mulți ani de randamente ridicate. New Zealand Superannuation Fund, care a obținut un randament de 14,2% în ultimul an financiar, consideră că performanțele recente ale pieței americane sunt dificil de menținut pe termen lung. Avertismentul vine după o perioadă în care acțiunile americane au oferit câștiguri mult peste mediile istorice, iar investitorii au continuat să parieze pe companiile de tehnologie și pe boom-ul inteligenței artificiale. „La un moment dat, va exista o revenire către medie” Jo Townsend, CEO al Guardians of New Zealand Superannuation, instituția care administrează fondul, spune că randamentele obținute de acțiunile americane în ultimii doi ani au fost neobișnuit de ridicate. „Randamentele acțiunilor americane din ultimii doi ani sunt aproape duble față de randamentul anualizat din ultimii 20 de ani, astfel că ne așteptăm ca, la un moment dat, să existe o revenire către medie”, a declarat Townsend, citată de CNBC.

Mesajul nu este că fondul anticipează neapărat o prăbușire a bursei, ci că investitorii nu ar trebui să considere ritmul recent de creștere drept unul permanent. Fondul și-a redus deja așteptările Administratorii fondului neozeelandez au început să-și ajusteze propriile ipoteze. Randamentul anual estimat pe termen lung a fost redus de la 7,8% la 7,2%. Decizia reflectă, potrivit conducerii, perspectiva unor randamente mai mici pe piețele de acțiuni. Fondul și-a redus totodată bugetul de risc destinat investițiilor active. Comparația cu performanța istorică arată de ce administratorii sunt mai prudenți: în ultimii 20 de ani, New Zealand Superannuation Fund a obținut un randament anual mediu de 9,68%.

54,4 miliarde de dolari americani în active La 30 iunie, fondul administra active în valoare de 94,4 miliarde de dolari neozeelandezi, echivalentul a aproximativ 54,4 miliarde de dolari americani. Activele au crescut cu 9,3 miliarde de dolari neozeelandezi în ultimul an. Randamentul de 14,2% obținut în anul financiar încheiat la 30 iunie a fost cu doar 0,1 puncte procentuale sub indicele de referință al fondului. În ciuda rezultatelor foarte bune, strategia administratorilor rămâne orientată către diversificare. „Pe termen scurt, un portofoliu concentrat poate obține rezultate puternice; pe termen lung însă, credem cu fermitate că un portofoliu mai diversificat este mai potrivit pentru mandatul nostru”, a explicat Townsend. Nvidia, cea mai mare investiție individuală Expunerea fondului pe piața americană este totuși semnificativă. La sfârșitul lunii decembrie, cea mai valoroasă participație individuală era Nvidia, în valoare de aproximativ 3 miliarde de dolari neozeelandezi. Apple, Microsoft, Alphabet și Amazon completau primele cinci poziții în funcție de valoare. În total, portofoliul de acțiuni americane valora 31,7 miliarde de dolari neozeelandezi la sfârșitul anului trecut. Fondul are însă investiții mult mai diversificate, inclusiv în sectorul forestier, imobiliare, piețe private și alte active alternative. Un avertisment similar vine din Norvegia Mesajul neozeelandezilor vine după un avertisment asemănător din partea fondului suveran al Norvegiei, cel mai mare fond suveran din lume. Nicolai Tangen, CEO-ul administratorului fondului norvegian, declara luna trecută că investitorii nu ar trebui să se aștepte la repetarea randamentelor foarte ridicate din ultima perioadă. Fondul norvegian, care are active de aproximativ 2.300 de miliarde de dolari, a raportat pentru prima jumătate a anului un profit record de aproape 185 de miliarde de dolari. Nu este un pariu împotriva Americii Cele două avertismente au un element comun: administratorii unor fonduri cu orizont investițional foarte lung atrag atenția asupra diferenței dintre performanțele recente și randamentele care pot fi susținute pe termen lung. New Zealand Superannuation Fund continuă să dețină acțiuni americane, inclusiv o participație importantă la Nvidia. Mesajul conducerii este însă că diversificarea devine cu atât mai importantă atunci când o anumită piață sau un grup restrâns de companii au crescut mult mai repede decât mediile istorice. Pentru Wall Street, avertismentul vine într-un moment în care evaluările companiilor de tehnologie și investițiile masive în inteligență artificială sunt urmărite atent de investitori. O eventuală revenire a randamentelor către mediile istorice nu înseamnă automat o prăbușire a pieței, ci poate însemna și o perioadă în care creșterile devin mai moderate sau volatilitatea crește. FOTO: https://www.magnific.com/