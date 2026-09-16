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Piețe financiareRedacția money.ro

Curs BNR valabil 17 septembrie 2026: 1 euro = 5.2637 lei. Leul pierde ușor teren

Publicat la 16.09.2026, 13:30:33

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Curs BNR valabil 17 septembrie 2026: 1 euro = 5.2637 lei. Leul pierde ușor teren

Banca Națională a României a publicat miercuri, 16 septembrie 2026, cursul de referință valabil pentru joi, 17 septembrie 2026. Euro este cotat la 5,2637 lei, în creștere marginală față de ziua anterioară cu 0,0001 lei, o variație practic nesemnificativă care confirmă stabilitatea relativă a perechii EUR/RON în ultima perioadă. Dolarul american se tranzacționează la 4,5611 lei, lira sterlină la 6,1438 lei, iar francul elvețian la 5,5683 lei.

Pentru români, o astfel de zi fără oscilații notabile înseamnă că prețurile bunurilor importate, ratele creditelor în valută sau costurile călătoriilor în zona euro rămân practic neschimbate față de ziua precedentă. Stabilitatea cursului euro este relevantă în special pentru cei care au împrumuturi indexate la această monedă sau pentru firmele care importă și exportă mărfuri în spațiul european.

Contextul general al pieței valutare rămâne unul de echilibru precaut, în care BNR continuă să gestioneze lichiditatea din sistem astfel încât leul să nu înregistreze variații bruște. Evoluțiile de pe piețele internaționale, deciziile de politică monetară ale Băncii Centrale Europene și dinamica fluxurilor de capital din regiune sunt factori care pot influența cursul în zilele următoare, chiar dacă deocamdată presiunile în oricare dintre direcții par limitate.

Valută Denumire Curs (RON) Variație Variație %
EUR Euro 5.2637 ▲ +0.0001 +0.00%
USD Dolar american 4.5611 ▼ -0.0013 -0.03%
GBP Liră sterlină 6.1438 ▼ -0.0056 -0.09%
CHF Franc elvețian 5.5683 ▼ -0.0096 -0.17%
HUF Forint maghiar (100) 1.4431 ▲ +0.0001 +0.56%
JPY Yen japonez (100) 2.9407 ▼ -0.0000 -0.14%
PLN Zlot polonez 1.2112 ▼ -0.0014 -0.12%
CZK Coroană cehă 0.2166 ▼ -0.0001 -0.05%

Sursa: Banca Națională a României (BNR). Cursul este valabil pentru 17 septembrie 2026.

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