Prăbușire pentru Nike. Gigantul mondial iese din elita companiilor americane cu pierderi de 200 de miliarde de dolari

Publicat la 16.09.2026, 13:20:00

Pentru Nike, amintirea perioadei în care logo-ul „Swoosh” părea să fie un lider global este tot mai îndepărtată. Compania care domina piața mondială a echipamentelor sportive a pierdut peste 200 de miliarde de dolari din capitalizarea bursieră față de maximul atins în 2021. Atunci, în noiembrie, Nike valora aproximativ 264 de miliarde de dolari, iar acțiunile ajunseseră la 179,10 dolari. Conform Fortune , capitalizarea companiei este acum în jurul valorii de 57 de miliarde de dolari, în timp ce acțiunile se tranzacționează în jurul pragului de 38 de dolari. Este o diferență uriașă pentru un brand care, nu cu mult timp în urmă, era unul dintre simbolurile puterii companiilor americane.

Nike, unul dintre cele mai cunoscute branduri sportive din lume, pierde un loc pe care l-a ocupat aproape două decenii în elita companiilor americane. Din 21 septembrie, gigantul nu va mai face parte din Top 100 100 (S&P 100-indice bursier care urmărește 100 dintre cele mai mari și mai reprezentative companii americane listate la bursă -n.r.), după ce valoarea sa bursieră s-a prăbușit cu aproape 80% față de maximul atins în 2021.

Din 21 septembrie, Nike nu va mai face parte din S&P 100, indice care urmărește 100 dintre cele mai mari și mai reprezentative companii americane listate la bursă. Gigantul sportiv a fost inclus în acest indice timp de aproape 18 ani. Ieșirea este consecința declinului de lungă durată al capitalizării bursiere, nu a unui singur episod de pe Wall Street. Nike ( care deține și Jordan și Converse) nu este însă eliminată din S&P 500, indicele mai larg care include 500 dintre cele mai mari companii americane. Alături de Nike, în urma reechilibrării din 21 septembrie vor ieși din S&P 100 și alte companii, printre care Honeywell Aerospace și Colgate-Palmolive, în timp ce în indice vor intra nume din tehnologie precum Dell Technologies, Palo Alto Networks și Arista Networks.

Prăbușirea valorii bursiere este legată de probleme care se întind pe mai mulți ani. Potrivit rezultatelor pentru anul fiscal 2026, Nike a raportat venituri de 46,4 miliarde de dolari, în scădere cu 2% pe baza ajustată pentru cursul valutar. Una dintre cele mai mari probleme este China. Vânzările Nike în China au scăzut cu 17% în trimestrul al patrulea, iar compania a avertizat că veniturile vor continua să fie sub presiune și în prima jumătate a anului fiscal 2027.

Piața chineză, considerată mult timp una dintre marile oportunități de creștere pentru Nike, s-a transformat într-o sursă importantă de probleme. Compania se confruntă atât cu schimbarea preferințelor consumatorilor chinezi, cât și cu ascensiunea unor branduri locale precum Anta și Li Ning. În același timp, Nike are de înfruntat concurența unor branduri internaționale tinere, care au câștigat teren în ultimii ani, printre care Hoka și On. Situația este cu atât mai complicată cu cât China nu este o piață marginală pentru Nike. Compania a înregistrat opt trimestre consecutive de scădere a vânzărilor în această regiune, iar redresarea pieței chineze a devenit una dintre piesele importante ale planului de revenire al companiei. Nike încearcă să recâștige teren inclusiv prin schimbarea strategiei de distribuție și printr-un control mai mare asupra vânzărilor online. În paralel, compania încearcă să se întoarcă mai puternic către produsele de performanță, într-un moment în care branduri mai noi au reușit să atragă consumatori interesați de alergare și sport.

Nike pierde teren și în vânzările directe

În anul fiscal 2026, veniturile Nike din vânzările directe către consumatori au scăzut cu 6%, până la 17,7 miliarde de dolari. În schimb, veniturile din segmentul wholesale au crescut cu 6%, până la 27,5 miliarde de dolari. Este o schimbare importantă pentru Nike, care în ultimii ani a investit masiv în relația directă cu consumatorii și în propriile magazine și platforme digitale. Acum, compania încearcă să repare și relațiile cu retailerii tradiționali. La conducerea companiei se află Elliott Hill, un veteran Nike cu peste trei decenii petrecute în companie și care a revenit la cârma brandului pentru a conduce procesul de redresare. Primele măsuri au vizat inclusiv relațiile cu retailerii, reducerea stocurilor și revenirea la accentul pus pe produsele sportive de performanță.

CEO-ul susține că au fost făcute schimbări structurale importante și că există progrese în zona produselor de performanță. Problema este că piața financiară încă așteaptă ca aceste schimbări să se transforme într-o revenire clară a veniturilor și profitabilității.

Ieșirea din S&P 100 nu înseamnă falimentul Nike

Deși titlul poate suna dramatic, ieșirea din S&P 100 nu înseamnă că Nike este în pragul falimentului și nici că firma dispare din marile indicii americane. Pentru investitori, problema nu este, așadar, simplul fapt că Nike pierde un loc într-un clasament bursier. Nike are în continuare un brand global uriaș, o rețea internațională de distribuție și resurse financiare considerabile.