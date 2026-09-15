Cursul BNR valabil azi: euro la 5.2636 lei, franc la 5.5779 lei

Publicat la 16.09.2026, 07:00:00

Banca Națională a României a afișat marți, 15 septembrie 2026, un curs de 5,2636 lei pentru un euro, în creștere cu 0,0069 lei față de ședința anterioară. Pe parcursul ultimelor șapte zile lucrătoare, moneda europeană s-a apreciat cu 0,24% față de leu, o mișcare moderată, dar constantă, care erodează treptat puterea de cumpărare a celor care economisesc în monedă națională. Concret, cine a pus deoparte 10.000 de lei acum o săptămână echivalentul în euro al sumei s-a diminuat ușor, o realitate cu care se confruntă tot mai mulți români care urmăresc dobânzile bancare în raport cu deprecierea valutară.

Dolarul american s-a tranzacționat la 4,5624 lei, iar francul elvețian la 5,5779 lei, rămânând cea mai scumpă dintre cele trei valute de referință publicate de BNR. Diferența semnificativă dintre cotația francului și cea a euro reflectă statutul tradițional al monedei elvețiene ca activ refugiu, menținut ferm chiar și în perioade de calm relativ pe piețele europene. Cei care au credite în franci sau importuri denominate în dolari simt direct aceste niveluri la calculul ratelor și al facturilor.

Pe piața de capital, Fondul Proprietatea a dominat sesiunea de marți cu o variație raportată de 9.831,03%, un număr care atrage imediat atenția și care, la această amplitudine, semnalează cel mai probabil o corecție tehnică în urma unei operațiuni corporative precum un split, o consolidare de acțiuni sau o ajustare de preț ex-dividend, mai degrabă decât o mișcare de piață organică. Datele privind cele mai mari scăderi din ședință nu sunt disponibile pentru această zi. Piața rămâne, în rest, în așteptarea unor catalizatori macroeconomici care să ofere direcție clară investitorilor locali.

Curs BNR: evoluție săptămânală

EUR/RON, ultimele 7 zile lucrătoare (sursa: BNR)

5.2470 5.2537 5.2607 5.2674 5.2636 07 sept. 08 sept. 09 sept. 10 sept. 11 sept. 14 sept. 15 sept.

Data EUR USD CHF lun., 7 sept. 5.2508 ▼ 4.5182 5.5848 mar., 8 sept. 5.2523 ▲ 4.5224 5.5739 mie., 9 sept. 5.2542 ▲ 4.5194 5.5768 joi, 10 sept. 5.2537 4.5164 5.5707 vin., 11 sept. 5.2557 ▲ 4.5316 5.5628 lun., 14 sept. 5.2567 ▲ 4.5542 5.5739 mar., 15 sept. ★ 5.2636 ▲ 4.5624 5.5779 Sursa: Banca Națională a României. ★ = ultima zi disponibilă

BVB: top mișcători din ultima zi de tranzacționare

Simbol Companie Preț (RON) Variație FP Fondul Proprietatea 57.60 ▲ 9831.03% Sursa: Yahoo Finance. Date din ultima zi de tranzacționare. Nu reprezintă recomandare de investiție.

Date preluate de la Banca Națională a României și Yahoo Finance. Nu reprezintă recomandare de investiție.