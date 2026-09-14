Cursul BNR valabil azi: euro la 5.2567 lei, franc la 5.5739 lei

Publicat la 15.09.2026, 07:00:00

Banca Națională a României a afișat luni, 14 septembrie 2026, un curs de 5,2567 lei pentru un euro, în creștere cu 0,0010 lei față de vinerea anterioară. Aprecierea este modestă, dar pentru un român care ține economii în euro sau urmărește să cumpere o mașină ori să plătească un credit în moneda europeană, direcția contează mai mult decât magnitudinea. Față de același curs de acum șapte zile lucrătoare, leul s-a depreciat cu 0,08%, semn că presiunea pe moneda națională rămâne constantă, fără șocuri bruște.

Dolarul american s-a tranzacționat la 4,5542 lei, iar francul elvețian la 5,5739 lei, acesta din urmă rămânând cea mai scumpă dintre cele trei valute de referință. Diferența dintre cursul francului și cel al euro reflectă statutul franc-ului ca monedă-refugiu, căutată în perioadele de incertitudine de pe piețele europene. În contextul în care zona euro traversează o perioadă de politică monetară prudentă din partea BCE, dinamica dolar-euro la nivel global continuă să influențeze și cursurile calculate de BNR pentru piața locală.

La Bursa de Valori București datele detaliate privind cele mai mari creșteri și scăderi ale zilei nu sunt încă disponibile la momentul publicării. Piața de capital locală a intrat în această săptămână cu atenția investitorilor îndreptată spre semnalele macroeconomice din regiune, în special față de evoluțiile fiscale interne și de apetitul pentru active din Europa Centrală și de Est. Detaliile despre mișcările individuale ale acțiunilor vor fi actualizate pe parcursul zilei.

Curs BNR: evoluție săptămânală

EUR/RON, ultimele 7 zile lucrătoare (sursa: BNR)

5.2490 5.2521 5.2554 5.2585 5.2567 04 sept. 07 sept. 08 sept. 09 sept. 10 sept. 11 sept. 14 sept.

Data EUR USD CHF vin., 4 sept. 5.2524 ▼ 4.5199 5.5832 lun., 7 sept. 5.2508 ▼ 4.5182 5.5848 mar., 8 sept. 5.2523 ▲ 4.5224 5.5739 mie., 9 sept. 5.2542 ▲ 4.5194 5.5768 joi, 10 sept. 5.2537 4.5164 5.5707 vin., 11 sept. 5.2557 ▲ 4.5316 5.5628 lun., 14 sept. ★ 5.2567 ▲ 4.5542 5.5739 Sursa: Banca Națională a României. ★ = ultima zi disponibilă

BVB: top mișcători din ultima zi de tranzacționare

Date BVB indisponibile pentru această perioadă.

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