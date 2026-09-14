OpenAI amână listarea la bursă. Sam Altman: ”Un IPO în 2026 ar fi nepotrivit”

Publicat la 14.09.2026, 08:34:08

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OpenAI nu se va lista la bursă în 2026. CEO-ul companiei, Sam Altman, consideră că o ofertă publică inițială în actualul context ar fi „nepotrivită”, amânând astfel cel puțin până în 2027 una dintre cele mai așteptate listări din industria tehnologică. Decizia vine într-un moment în care OpenAI și rivalii săi se confruntă cu presiuni tot mai mari privind siguranța sistemelor de inteligență artificială avansată și modul în care acestea ar trebui dezvoltate și controlate. Altman schimbă perspectiva asupra unei listări Anunțul este făcut la doar o lună după ce directorul financiar al OpenAI, Sarah Friar, le spusese angajaților că o listare ar putea avea loc în 2027 sau chiar mai devreme, dacă ritmul de creștere al companiei se menține puternic. Poziția exprimată acum de Sam Altman indică însă faptul că OpenAI nu consideră listarea o prioritate pentru acest an.

Pentru investitori, amânarea este relevantă nu doar prin dimensiunea potențială a companiei, ci și prin momentul în care apare. OpenAI se află în centrul unei curse tehnologice în care investițiile, dezvoltarea modelelor de frontieră și problemele de siguranță au devenit strâns legate între ele. Trei dintre rivalii AI cer mai multă prudență În aceeași perioadă, Dario Amodei, CEO-ul Anthropic, a propus un plan în trei etape pentru încetinirea deliberată a dezvoltării celor mai performante modele AI. Prima etapă presupune acordarea unui acces mai larg evaluatorilor independenți pentru testarea sistemelor. A doua vizează stabilirea unor standarde comune de siguranță între marile companii AI din țările democratice, iar a treia presupune coordonarea între guvernele democratice și cele autoritare. Amodei a precizat că ideea nu este oprirea dezvoltării inteligenței artificiale, ci câștigarea timpului necesar pentru testarea și securizarea modelelor.

Sam Altman și Elon Musk au susținut public propunerea. Pentru industria AI, este un moment neobișnuit de apropiere între trei competitori importanți. Altman a spus că ritmul dezvoltării sistemelor avansate a devenit un subiect central în interiorul OpenAI și a anunțat că firma va permite, asemenea Anthropic, accesul evaluatorilor independenți la propriile sisteme. Presiunea pentru reguli crește la Washington Dezbaterea privind siguranța AI depășește deja zona companiilor. La Washington, parlamentari republicani și democrați cer reguli suplimentare pentru siguranța sistemelor de inteligență artificială. În același timp, autoritățile locale se confruntă cu opoziție față de dezvoltarea centrelor de date, în special din cauza consumului ridicat de energie și apă al acestora. Sarah Heck, responsabilă de politica publică la Anthropic, a cerut inclusiv restricționarea vânzărilor celor mai avansate cipuri către China și introducerea unor teste obligatorii pentru modelele AI de frontieră. Astfel, cursa pentru inteligența artificială nu mai este doar o competiție între companii. Ea a devenit și o problemă de politică industrială, securitate națională și geopolitică. Încetinirea poate fi și un risc Amodei avertizează însă că dezvoltarea nu poate fi încetinită oricum. O reducere excesivă a ritmului în Statele Unite și în alte democrații occidentale ar putea permite statelor autoritare, în special Chinei, să recupereze sau chiar să preia avantajul tehnologic. CEO-ul Anthropic estimează că unul sau doi ani câștigați înainte ca modelele să atingă niveluri critice de performanță ar putea oferi industriei timpul necesar pentru îmbunătățirea mecanismelor de siguranță și reducerea riscului unor consecințe grave. Aceasta este, de fapt, una dintre marile dileme ale industriei: cât de repede trebuie dezvoltate sistemele AI și cât timp trebuie acordat testării lor înainte ca acestea să devină mult mai puternice și mai autonome. IPO-ul OpenAI poate aștepta Pentru OpenAI, listarea la bursă poate fi amânată. Compania nu pare să considere că are nevoie de presiunea suplimentară a pieței publice într-un moment în care dezvoltarea tehnologică, siguranța modelelor și competiția geopolitică se află în centrul strategiei sale. Un IPO în 2027 sau ulterior ar putea oferi însă companiei acces la capital suplimentar și investitorilor posibilitatea de a cumpăra acțiuni într-una dintre cele mai importante companii ale noii economii AI. Deocamdată, mesajul lui Sam Altman este clar: OpenAI nu se grăbește spre Wall Street. Într-o industrie care aleargă pentru a construi sisteme din ce în ce mai puternice, compania preferă să mai aștepte înainte de a-și pune valoarea la testul pieței publice.