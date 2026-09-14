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Piețe financiareRedacția money.ro

Greșelile de leadership care îți distrug echipa pe tăcute

Publicat la 14.09.2026, 10:01:00

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Greșelile de leadership care îți distrug echipa pe tăcute

Un director de vânzări dintr-o firmă din Cluj mi-a spus recent că are un turnover de 40% pe an și nu înțelege de ce. Salariile erau peste medie. Bonusurile, corecte. Biroul, cu fructe și cafea bună. Când am întrebat oamenii care plecaseră, răspunsul era același, formulat diferit: nu problema banilor. Ci senzația că, indiferent ce făceau, nimic nu se schimba. Cultura unei companii nu moare dintr-o singură decizie proastă. Moare din o sută de decizii mici pe care liderul nici nu le observă.

Lauzi în privat, critici în public

Pare o inversare stupidă, dar am văzut-o de nenumărate ori. Managerul care într-un one-on-one spune "ești unul dintre cei mai buni oameni pe care îi am", dar în ședința de luni, în fața întregii echipe, taie observații seci despre un raport întârziat. Ceea ce rămâne în memoria colectivă nu e lauda privată. E umilința publică. Oamenii învață repede că e mai sigur să nu iasă în evidență deloc. Așa se naște echipa de execuție pasivă, unde nimeni nu-și mai asumă nimic, pentru că asumarea vine la pachet cu riscul de a fi făcut de râs.

Angajezi pe alarmă și concediezi pe tăcute

Recrutarea la panică e o boală românească răspândită. Pleacă un om cheie, urmează o lună de haos, apoi se angajează în grabă primul candidat decent care apare. Fără onboarding real, fără să-i explice nimeni cum funcționează de fapt lucrurile. La fel se întâmplă și invers. Concedierile se fac abrupt, vineri după-amiaza, fără context pentru cei care rămân. Echipa care vede un coleg dispărut peste noapte, fără explicație, nu se gândește "bine i-a făcut". Se gândește "cine urmează". Nesiguranța asta tăcută costă mai mult decât orice compensație de plecare.

Ceri feedback și îl pedepsești când vine

Ședința de retrospectivă unde liderul spune "vreau să fiți sinceri, nu vă e frică de nimic" e adesea o capcană. Primul care e sincer și primește o reacție defensivă, un contraargument tăios sau, mai rău, o marcă invizibilă pe frunte, transmite mesajul întregii camere. Tăcerea de după nu e semn că totul e bine. E semn că oamenii au calculat că adevărul nu merită. Am văzut fondatori care se plâng că echipa nu vine cu idei, când ei înșiși au demontat public ultimele trei propuneri. Feedbackul e ca încrederea la bancă. Retragi mai mult decât depui și contul se golește.

Faci excepții pentru vedete

Fiecare firmă are omul acela care aduce jumătate din venituri, dar întârzie la fiecare ședință, vorbește urât cu colegii și tratează regulile ca pe sugestii. Liderul închide ochii, pentru că cifrele lui sunt prea bune ca să riști. Problema e că restul echipei vede totul. Vede că regulile sunt pentru cei mediocri, iar performanța cumpără impunitate. Cel mai scump angajat nu e cel care câștigă puțin și produce puțin. E vedeta toxică pentru care ai renunțat la propriile standarde. Iar oamenii buni, dar liniștiți, care fac treaba fără scandal, pleacă exact din cauza asta.

Vorbești despre valori pe care nu le trăiești

Pe perete scrie "transparență". În realitate, deciziile importante se iau într-un grup restrâns de WhatsApp la care nu are acces nimeni. Pe site scrie "punem oamenii pe primul loc". În practică, concediile se aprobă cu reproș și orele suplimentare sunt presupuse implicit. Discrepanța asta e otravă lentă. Un angajat de 25 de ani din generația actuală detectează ipocrizia corporativă mai repede decât orice manager de HR. Valorile afișate care contrazic comportamentul zilnic nu inspiră pe nimeni. Ele produc cinism, iar cinismul e faza terminală a unei culturi.

Ce faci luni dimineață

Cultura nu se repară cu un team building la munte sau cu un abonament la sală. Se repară în micile alegeri repetate. Data viitoare când ai un impuls să corectezi pe cineva în ședință, notează-ți gândul și spune-i-l între patru ochi. Când pleacă un om, explică-le celor rămași ce s-a întâmplat, cinstit, fără bârfe. Când vedeta ta întârzie iar, tratează situația exact cum ai trata-o cu oricine altcineva.

Deschide o foaie și scrie sincer: care dintre aceste cinci greșeli o faci tu, chiar acum, fără să vrei? Prima pe care o recunoști e cea care îți costă deja oamenii. Ce faci cu ea?

Acest articol nu reprezintă consultanță financiară.

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