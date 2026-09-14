Bursa de la București încheie pe plus, cu o lichiditate uriașă. BET crește marginal, tranzacțiile cu obligațiuni domină piața

Publicat la 14.09.2026, 18:02:06

Bursa de Valori București (BVB) a încheiat ședința de luni pe plus, însă avansul indicelui principal a fost modest. BET, indicele care urmărește evoluția celor mai lichide 20 de companii listate, a crescut cu 0,01%, într-o ședință caracterizată de o lichiditate mult peste media obișnuită.

La deschiderea ședinței, piața a avut un ritm mult mai spectaculos. După numai 30 de minute de tranzacționare, rulajul ajunsese la 859,5 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 163,5 milioane de euro.

Aproape tot rulajul de dimineață a venit din obligațiuni

Cifra impresionantă a lichidității de la începutul ședinței a fost însă determinată aproape integral de tranzacțiile cu obligațiuni.

Acestea însumau 854 de milioane de lei, respectiv aproximativ 162 de milioane de euro, din totalul de 859,5 milioane de lei.