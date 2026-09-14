Bursa de la București încheie pe plus, cu o lichiditate uriașă. BET crește marginal, tranzacțiile cu obligațiuni domină piața

Bursa de Valori București (BVB) a încheiat ședința de luni pe plus, însă avansul indicelui principal a fost modest. BET, indicele care urmărește evoluția celor mai lichide 20 de companii listate, a crescut cu 0,01%, într-o ședință caracterizată de o lichiditate mult peste media obișnuită.
La deschiderea ședinței, piața a avut un ritm mult mai spectaculos. După numai 30 de minute de tranzacționare, rulajul ajunsese la 859,5 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 163,5 milioane de euro.
Aproape tot rulajul de dimineață a venit din obligațiuni
Cifra impresionantă a lichidității de la începutul ședinței a fost însă determinată aproape integral de tranzacțiile cu obligațiuni.
Acestea însumau 854 de milioane de lei, respectiv aproximativ 162 de milioane de euro, din totalul de 859,5 milioane de lei.
Prin urmare, valoarea foarte mare a tranzacțiilor de la debut nu a reflectat în aceeași măsură o explozie a tranzacțiilor cu acțiuni.
BET s-a apropiat de 1% în timpul zilei
Pe parcursul ședinței, indicele BET a avut însă o evoluție mai dinamică și a urcat la un moment dat spre un câștig de 1%.
Avansul nu s-a menținut până la închiderea pieței. BET a terminat ziua cu un plus de 0,01%, ceea ce arată că entuziasmul de la jumătatea ședinței s-a temperat până la final.
În schimb, lichiditatea a rămas mult peste nivelurile obișnuite. Valoarea tranzacțiilor a fost de aproximativ 180 de milioane de euro, față de o medie anuală de circa 180 de milioane de euro.
Ședința de luni arată astfel o piață în care activitatea de tranzacționare a fost ridicată, dar evoluția acțiunilor a rămas prudentă. Principalul indice al bursei a câștigat doar marginal, în timp ce volumul foarte mare de la începutul zilei a fost dominat de operațiunile cu obligațiuni.
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