Curs BNR valabil 15 septembrie 2026: 1 euro = 5.2567 lei. Leul pierde ușor teren

Publicat la 14.09.2026, 13:30:26

Banca Națională a României a publicat luni, 14 septembrie 2026, cursul de referință valabil pentru marți, 15 septembrie 2026. Euro a fost cotat la 5,2567 lei, în creștere ușoară față de ședința anterioară cu 0,0010 lei, respectiv 0,02%. Dolarul american a fost stabilit la 4,5542 lei, lira sterlină la 6,1421 lei, iar francul elvețian la 5,5739 lei.

Variația înregistrată de euro față de leu este minimă și nu produce efecte practice semnificative pentru populație. Cei care urmează să schimbe valută pentru călătorii, rate la credite în euro sau achiziții online vor plăti practic același preț ca în ziua precedentă. O astfel de fluctuație de două sutimi de procent se încadrează în mișcările normale ale pieței valutare și nu semnalează o tendință de depreciere sau de apreciere accelerată a leului.

În context mai larg, leul a dat dovadă de stabilitate relativă în raport cu principalele valute în această perioadă, susținut de politica monetară a BNR și de un cadru macroeconomic fără turbulențe majore imediate. Cursurile publicate de banca centrală sunt rate de referință calculate pe baza tranzacțiilor de pe piața interbancară și sunt folosite ca reper în contracte, situații financiare și declarații fiscale, fără a reprezenta neapărat cursul la care băncile comerciale sau casele de schimb efectuează tranzacții cu publicul.

Valută Denumire Curs (RON) Variație Variație % EUR Euro 5.2567 ▲ +0.0010 +0.02% USD Dolar american 4.5542 ▲ +0.0226 +0.50% GBP Liră sterlină 6.1421 ▲ +0.0205 +0.33% CHF Franc elvețian 5.5739 ▲ +0.0111 +0.20% HUF Forint maghiar (100) 1.4378 ▼ -0.0000 -0.33% JPY Yen japonez (100) 2.9475 ▲ +0.0001 +0.22% PLN Zlot polonez 1.2113 ▼ -0.0045 -0.37% CZK Coroană cehă 0.2164 ▼ -0.0004 -0.18%

Sursa: Banca Națională a României (BNR). Cursul este valabil pentru 15 septembrie 2026.