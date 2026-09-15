Curs BNR valabil 16 septembrie 2026: Euro urcă la 5.2636 lei. Cât costă un dolar

Publicat la 15.09.2026, 13:30:27

Banca Națională a României a publicat marți, 15 septembrie 2026, cursul de referință valabil pentru ziua de 16 septembrie 2026. Euro a urcat ușor față de ziua anterioară, ajungând la 5,2636 lei, o creștere de 0,0069 lei, respectiv 0,13%. Deși variația este minoră, ea confirmă o presiune graduală pe leul românesc în raport cu moneda europeană. Dolarul american este cotat la 4,5624 lei, lira sterlină la 6,1494 lei, iar francul elvețian la 5,5779 lei.

Pentru cetățenii care urmăresc cursul valutar, o apreciere de 0,13% a euro față de leu înseamnă costuri ceva mai ridicate pentru cei care au credite sau plăți în monedă europeană, chiar dacă impactul imediat al unei astfel de variații zilnice rămâne limitat. Efectele devin mai vizibile pe termen mai lung, când astfel de mișcări se acumulează și influențează puterea de cumpărare sau costul importurilor.

Evoluția leului se desfășoară într-un context marcat de incertitudini la nivel european, în care băncile centrale continuă să calibreze politicile monetare în funcție de dinamica inflației și de semnalele venite din economia globală. BNR monitorizează atent piața valutară și intervine atunci când oscilațiile devin semnificative, cu scopul de a menține un curs relativ stabil, care să nu perturbe planificarea financiară a companiilor și a gospodăriilor.

Valută Denumire Curs (RON) Variație Variație % EUR Euro 5.2636 ▲ +0.0069 +0.13% USD Dolar american 4.5624 ▲ +0.0082 +0.18% GBP Liră sterlină 6.1494 ▲ +0.0073 +0.12% CHF Franc elvețian 5.5779 ▲ +0.0040 +0.07% HUF Forint maghiar (100) 1.4350 ▼ -0.0000 -0.19% JPY Yen japonez (100) 2.9447 ▼ -0.0000 -0.09% PLN Zlot polonez 1.2126 ▲ +0.0013 +0.11% CZK Coroană cehă 0.2167 ▲ +0.0003 +0.14%

Sursa: Banca Națională a României (BNR). Cursul este valabil pentru 16 septembrie 2026.