Mate Rimac, tânărul miliardar care preia controlul Bugatti. La 38 de ani, devine șeful uneia dintre cele mai scumpe mărci auto din lume!

Publicat la 15.09.2026, 14:00:00

Schimbare majoră la vârful Bugatti, una dintre cele mai scumpe și exclusiviste mărci de supercaruri. Mate Rimac, inventatorul supranumit Elon Musk din Balcani, își consolidează controlul după finalizarea tranzacției prin care Porsche își vinde participațiile din Bugatti Rimac și Rimac Group. Compania germană încasează aproximativ un miliard de euro, iar noua structură de acționariat îi oferă lui Rimac o libertate mai mare pentru a-și pune în aplicare planul pentru marca istorică. Porsche a finalizat vânzarea participațiilor pe care le deținea în Bugatti Rimac și Rimac Group, în urma aprobărilor necesare. Cumpărătorul este un consorțiu condus de HOF Capital, din care face parte și BlueFive Capital, alături de alți investitori instituționali din Statele Unite și Europa. Porsche anunță că tranzacția îi aduce grupului german aproximativ 1 miliard de euro. Din această sumă, 250 de milioane de euro vor fi utilizați pentru finanțarea suplimentară a obligațiilor de pensii ale companiei.

Mate Rimac preia controlul Bugatti. Porsche iese din acționariat, iar antreprenorul și inventatorul croat devine președinte al celebrei mărci. Povestea spectaculoasă a tânărului a început într-un garaj, cu un BMW vechi pe care l-a transformat într-un imperiu auto.

De la un garaj și un BMW vechi, stricat, la Bugatti-uri de 3,8 milioane euro bucata

Bugatti Rimac a fost creată în 2021 ca societate mixtă între Rimac Group, care deținea 55%, și Porsche, care deținea 45%. După ieșirea Porsche, participația sa este preluată de consorțiul condus de HOF Capital. Rimac Group își păstrează astfel poziția de acționar majoritar al Bugatti Rimac. În cadrul tranzacției, BlueFive Capital a anunțat că a cumpărat 30% din Bugatti Rimac, devenind al doilea cel mai mare acționar după Rimac Group. Pentru Mate Rimac, compania pe care a construit-o în jurul tehnologiei electrice devine principalul centru de decizie pentru viitorul Bugatti.

Schimbarea acționariatului vine la pachet cu o schimbare importantă la conducerea Bugatti. Mate Rimac rămâne CEO al Bugatti Rimac, funcție pe care o ocupă din 2021, și preia și poziția de președinte al Bugatti Automobiles. Christophe Piochon se retrage din funcțiile de președinte al Bugatti Automobiles și COO al Bugatti Rimac. Poziția de COO urmează să fie ocupată de Marko Brkljačić, fost COO al Rimac Technology. Este o mutare care îi oferă lui Mate Rimac un control direct mai mare asupra direcției strategice și operaționale a Bugatti.

Povestea lui Mate Rimac este una dintre cele mai spectaculoase din industria auto europeană.

La 21 de ani, în 2009, tânărul antreprenor începea să transforme un BMW E30 din 1984 într-un laborator pentru tehnologia electrică. În loc să abandoneze automobilul după ce motorul cu ardere internă a cedat în timpul unei curse, Rimac a decis să îl transforme într-o mașină electrică.

A construit propriul sistem de propulsie, iar proiectul a devenit rapid mult mai mult decât un experiment personal. În 2011, compania Rimac Automobili era deja fondată, iar Concept_One avea să fie prezentat la Salonul Auto de la Frankfurt. De aici începe ascensiunea unui producător care avea să ajungă, în mai puțin de două decenii, partener tehnologic pentru unele dintre cele mai mari nume din industria auto.

Rimac a ajuns furnizor de tehnologie brevetată pentru giganții auto

Înainte să devină un nume asociat cu Bugatti, Rimac a construit o companie specializată în tehnologii pentru automobile electrice și de înaltă performanță. Rimac Technology a dezvoltat soluții pentru producători precum Porsche, Hyundai, Kia, Aston Martin, Koenigsegg și Automobili Pininfarina. Compania spune că a crescut de la o echipă mică la un grup cu peste 1.300 de angajați, transformându-se dintr-un proiect de nișă într-un furnizor global de tehnologie auto.

Aceasta este, de fapt, una dintre explicațiile pentru care Porsche a investit în Rimac încă din primele etape: nu doar pentru marca de hypercaruri, ci și pentru tehnologia dezvoltată de compania croată.

Nevera, cartea de vizită a lui Mate Rimac: viteza maximă ajunge la 412 km/h

Dacă există un automobil care a demonstrat lumii ce poate face Rimac, acesta este Nevera.

Hypercarul electric dezvoltă 1.914 CP și 2.340 Nm, dispune de patru motoare electrice și poate accelera de la 0 la 100 km/h în numai 1,81 secunde. Cifrele au transformat Nevera într-una dintre cele mai spectaculoase mașini electrice construite vreodată și au contribuit la schimbarea percepției asupra automobilelor electrice de înaltă performanță. Poate cea mai interesantă parte a noii povești Bugatti este că Mate Rimac nu încearcă să transforme marca într-un producător de automobile electrice. Dimpotrivă, direcția aleasă pentru următoarea generație Bugatti pune accent pe motoare spectaculoase, tehnologie hibridă, performanță și exclusivitate. Cel mai bun exemplu este noul Bugatti Tourbillon, model care combină un motor V16 aspirat natural de 8,3 litri cu trei motoare electrice. Sistemul dezvoltă în total 1.800 CP, iar V16-ul produce singur 1.000 CP. Tourbillon poate ajunge la 100 km/h în aproximativ două secunde și are o viteză maximă de 445 km/h.

Noul Tourbillon, primul mare test pentru noua Bugatti. Costă 3,8 milioane de euro

Tourbillon este mai mult decât un nou model Bugatti. Este primul automobil care arată concret cum arată viziunea lui Mate Rimac pentru marca istorică franceză. Modelul este construit în jurul unui V16 aspirat natural și al unui sistem hibrid, într-o industrie în care producătorii renunță tot mai rapid la motoarele de cilindree mare. Bugatti a anunțat că vor fi produse 250 de exemplare, iar prețul de pornire este de 3,8 milioane de euro net. Primele livrări sunt programate în 2026.