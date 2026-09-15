Acțiunile companiilor AI se prăbușesc pe burse. Investitorii se tem că boom-ul inteligenței artificiale încetinește

Publicat la 15.09.2026, 08:43:03

Indicele semiconductorilor din Philadelphia a scăzut cu 5,2%. Nvidia a pierdut 3%, AMD 4,5%, iar Micron 5,4%. Lam Research, Applied Materials și Bloom Energy au înregistrat scăderi de peste 6%.

În SUA, Nasdaq 100 a coborât inițial cu 1,2%, atingând cel mai redus nivel din ultimele șase săptămâni, înainte de a recupera o parte din pierderi.

Reacția investitorilor vine într-un moment sensibil pentru piețele mondiale. Investițiile uriașe în centre de date, cipuri și infrastructură AI au devenit unul dintre principalii motoare ai creșterii bursiere din ultimii ani, iar o eventuală reducere a cheltuielilor ar putea afecta nu doar sectorul tehnologic, ci și economia mai largă.

Acțiunile companiilor implicate în dezvoltarea inteligenței artificiale au fost lovite de un val de vânzări pe bursele din SUA, Europa și Asia, după ce lideri ai industriei au avertizat asupra riscurilor asociate dezvoltării celor mai avansate sisteme AI și au cerut încetinirea ritmului de dezvoltare.

Miza este uriașă deoarece boom-ul AI nu s-a limitat la dezvoltarea unor noi aplicații. Companiile au cheltuit sute de miliarde de dolari pentru centre de date, procesoare, rețele și sisteme energetice capabile să susțină noile modele.

„Dacă acest lucru va duce la o încetinire şi la o regândire a cheltuielilor pentru AI, vor exista consecinţe pentru economie şi pentru unele sectoare importante ale pieţei bursiere”, a declarat Steve Sosnick, strateg-șef de piață la Interactive Brokers.

În Asia, SoftBank a scăzut cu peste 10%, iar TSMC și SK Hynix au înregistrat, la rândul lor, pierderi importante.

Presiunea s-a extins rapid și în afara Statelor Unite. Indicele sectorului tehnologic european a pierdut 2,2%, în timp ce ASML a coborât cu 6%.

În același timp, marile companii tehnologice apelează tot mai mult la datorii și structuri complexe de finanțare pentru a susține aceste investiții, în condițiile în care costurile globale de împrumut rămân ridicate.

Orice semnal privind o reducere a ritmului ar putea pune sub semnul întrebării evaluările unor companii care au devenit principalii beneficiari ai boom-ului bursier alimentat de AI.

Amodei cere încetinirea dezvoltării AI

Declanșatorul actualului val de îngrijorare a fost Dario Amodei, directorul general al Anthropic, care a cerut companiilor să reducă ritmul de dezvoltare a capabilităților celor mai avansate modele.

Amodei a avertizat că, în următoarele șase până la 12 luni, agenții AI ar putea ajunge la capacitatea de a prelua controlul asupra unor părți foarte mari ale internetului și că un astfel de scenariu ar putea provoca pagube de sute de miliarde de dolari.

Elon Musk și Sam Altman au susținut, la rândul lor, necesitatea unei abordări mai prudente în privința dezvoltării AI.

Altman a avertizat că riscul ca inteligența artificială să provoace dispariția omenirii este suficient de serios pentru a necesita acțiuni din partea companiilor și guvernelor.

OpenAI amână listarea la bursă

În acest context, Sam Altman a anunțat și că OpenAI nu va continua în acest an planurile pentru o listare la bursă.

Decizia adaugă o nouă incertitudine într-un sector în care investitorii au mizat masiv pe creșterea accelerată a companiilor de inteligență artificială.

Nu este însă clar că avertismentele privind siguranța AI reprezintă motivul pentru amânarea IPO-ului. Cele două evoluții au loc în același timp, dar nu există, în informațiile prezentate, o legătură directă demonstrată între ele.

Trump respinge temerile

Președintele Donald Trump a respins luni avertismentele privind riscurile dezvoltării AI, calificând reacțiile împotriva inteligenței artificiale și a centrelor de date drept o „conspirație bolnavă”.

Nici investitorii nu au o opinie unitară.

Michael Burry, devenit celebru după pariurile împotriva pieței imobiliare americane înaintea crizei financiare din 2008, consideră avertismentele exagerate și susține că acestea ar putea ascunde, de fapt, îngrijorările privind încetinirea creșterii.

Deutsche Bank atrage atenția asupra unei probleme simple: este dificil de imaginat că marile companii vor încetini voluntar investițiile atât timp cât competitorii continuă să avanseze.

Morgan Stanley estimează că investițiile în AI ar putea depăși 1.300 de miliarde de dolari până în 2027.

China face aproape imposibilă o încetinire coordonată

Competiția cu China complică și mai mult situația.

Pe piață apar modele chinezești mai ieftine, inclusiv Kimi K3 al Moonshot AI, Qwen al Alibaba și produsele DeepSeek. Acestea pun presiune pe companii americane precum OpenAI și Anthropic și alimentează cursa pentru dezvoltarea unor modele tot mai performante.

În aceste condiții, o încetinire voluntară a companiilor occidentale ar putea deveni dificilă. Dacă Statele Unite și aliații lor reduc ritmul, există riscul ca firmele chineze să recupereze rapid decalajul.

Washingtonul și Beijingul urmează să discute în această lună inclusiv despre siguranța inteligenței artificiale. Presa de stat chineză a calificat însă propunerea lui Amodei drept parte a unui „manual al Războiului Rece”.

Bursa începe să pună preț pe riscul AI

Scăderile de luni arată că investitorii au început să ia în calcul și scenariul în care boom-ul AI nu poate continua la nesfârșit în ritmul actual.

Până acum, investițiile în inteligență artificială au alimentat o întreagă industrie: producători de cipuri, constructori de centre de date, furnizori de echipamente, companii de energie și infrastructură. O încetinire a cheltuielilor s-ar transmite, prin urmare, mult dincolo de companiile care dezvoltă direct modele AI.

Problema pentru piață este că există două forțe care se contrazic. Pe de o parte, cresc avertismentele privind siguranța și costurile unei curse fără limite. Pe de altă parte, competiția dintre Statele Unite și China oferă companiilor un motiv puternic să continue să investească.

Pentru moment, investitorii au ales să fie precauți. Iar dacă avertismentele privind riscurile AI se vor transforma în decizii concrete de reducere a investițiilor, actuala corecție bursieră ar putea fi doar începutul unei reevaluări mult mai ample a boom-ului inteligenței artificiale.