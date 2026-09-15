O nouă prăbușire a bursei. Toamna aceasta nu are deloc semne bune pentru investitori

Publicat la 15.09.2026, 18:02:21

Bursa de Valori București (BVB) trece printr-o perioadă extrem de dificilă. Scăderile sunt tot mai accentuate, iar ceea ce părea o corecție la începutul lunii septembrie - de fapt semnale au fost încă de la sfârșitul lunii august, după un record al bursei pe 19 august - se relevă acum a fi o scădere accentuată. Bursa a fost aproape azi să piardă două procente, pe fondul unei lichidități scăzute, însă la finalul zilei a mai recuperat. Indicele principal al bursei de la București, BET, închide ziua de marți, 15 septembrie, la 32.697,81 de puncte, în scădere cu 0,97%.