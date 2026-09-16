Petrolul se apropie de 110 dolari. Arabia Saudită, Libia și Hormuz alimentează o nouă explozie a prețurilor

Publicat la 16.09.2026, 09:33:17

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Prețurile petrolului au accelerat din nou marți, pe fondul incertitudinii privind durata închiderii unei conducte esențiale din Arabia Saudită și al apariției unor noi probleme de aprovizionare în Libia. Cotația Brent a urcat cu aproximativ 3%, până la 108,88 dolari pe baril, în timp ce petrolul american WTI a câștigat 4,7%, ajungând la 106,12 dolari, potrivit CNBC. Petrolul s-a scumpit cu aproximativ 20% de la începutul lunii, pe măsură ce confruntările din zona Golfului Persic s-au intensificat. Piața așteaptă răspunsul Arabiei Saudite Principala sursă de incertitudine este în continuare conducta Est-Vest a Arabiei Saudite, care poate transporta până la 7 milioane de barili de petrol pe zi și permite regatului să își redirecționeze exporturile către Marea Roșie, ocolind Strâmtoarea Ormuz. Conducta a fost avariată săptămâna trecută într-un atac cu drone lansat din Irak și a fost ulterior închisă de autoritățile saudite ca măsură de precauție.

Riadul nu a oferit până acum o evaluare completă a pagubelor și nici nu a precizat cât timp va rămâne infrastructura nefuncțională. Tocmai această incertitudine îi face pe traderi să reevalueze riscul unei noi scăderi a ofertei disponibile pe piața mondială. Goldman Sachs vede posibilitatea unui Brent la peste 120 de dolari Escaladarea atacurilor asupra infrastructurii petroliere schimbă și scenariile privind evoluția prețurilor. „Atacurile asupra infrastructurii petroliere marchează o escaladare semnificativă a conflictului și cresc probabilitatea scenariului nostru de creștere a prețurilor, în care Brent depășește 120 de dolari”, a declarat Yulia Zhestkova Grigsby, strateg senior pentru mărfuri la Goldman Sachs.

Este un scenariu, nu o prognoză certă. Dar distanța până la acest prag s-a redus considerabil după creșterea de aproximativ 20% înregistrată de petrol de la începutul lunii. Libia adaugă o nouă problemă Presiunea asupra ofertei vine și din nordul Africii. Compania națională de petrol din Libia a suspendat operațiunile la două câmpuri petroliere și la o stație de pompare, pe fondul protestelor. Problemele din Libia apar într-un moment în care piața încearcă deja să estimeze impactul opririi conductei saudite și al perturbărilor transportului maritim din Orientul Mijlociu. Fiecare nouă întrerupere de producție sau transport contribuie astfel la creșterea primei de risc încorporate în prețul petrolului. Noi atacuri asupra Arabiei Saudite În același timp, conflictul regional continuă să afecteze infrastructura și securitatea Arabiei Saudite. Rebelii Houthi, susținuți de Iran, au lansat noi atacuri asupra teritoriului saudit. Potrivit purtătorului de cuvânt al coaliției militare conduse de Riad în Yemen, gruparea a utilizat drone și rachete balistice împotriva orașelor Khamis Mushait, Abha și Taif. Atacurile sporesc riscul unor noi perturbări ale infrastructurii energetice și mențin ridicată presiunea asupra pieței. Hormuz rămâne punctul critic În Strâmtoarea Ormuz, situația de securitate rămâne volatilă. Cel puțin două petroliere au fost atacate începând de sâmbătă, potrivit informațiilor citate. Într-unul dintre incidente, Comandamentul Central al SUA a respins însă versiunea Gardienilor Revoluției din Iran potrivit căreia petrolierul El Gaia, sub pavilion panamez, ar fi fost lovit de o mină navală. CENTCOM susține că nava fusese lovită anterior de o rachetă iraniană și devenise nefuncțională. Comandamentul american acuză Iranul că încearcă să intimideze navele comerciale care traversează Strâmtoarea Ormuz. Piața petrolului intră într-o zonă de risc Pentru traderi, problema nu mai este reprezentată de un singur incident, ci de suprapunerea mai multor riscuri: conducta saudită Est-Vest este oprită, producția libiană este afectată de proteste, atacurile Houthi continuă, iar transporturile prin Strâmtoarea Ormuz rămân expuse. Arabia Saudită are nevoie de rutele alternative pentru a-și menține exporturile în cazul în care traficul prin Hormuz este perturbat. Tocmai infrastructura destinată ocolirii strâmtorii a fost însă atacată. De aici vine și nervozitatea pieței. Dacă întreruperile rămân temporare, prețurile pot reveni pe măsură ce fluxurile se normalizează. Dacă însă problemele se prelungesc și se extind, oferta efectiv disponibilă pentru cumpărătorii internaționali va deveni tot mai greu de asigurat. Pentru moment, Brent se apropie de 110 dolari, WTI a trecut de 106 dolari, iar scenariul unui petrol de peste 120 de dolari, prezentat de Goldman Sachs, nu mai pare atât de îndepărtat.