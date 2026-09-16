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Piețe financiareRedacția money.ro

Cursul BNR valabil azi: euro la 5.2637 lei, franc la 5.5683 lei

Publicat la 17.09.2026, 07:00:00

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Cursul BNR valabil azi: euro la 5.2637 lei, franc la 5.5683 lei

Banca Națională a României a afișat miercuri, 16 septembrie 2026, un curs de 5,2637 lei pentru un euro, practic identic cu cel de marți, diferența fiind de un singur ban la a patra zecimală. Pe o săptămână lucrătoare, însă, moneda europeană s-a apreciat cu 0,22% față de leu, ceea ce înseamnă că un român care și-a propus să strângă 10.000 de euro pentru o achiziție importantă plătește astăzi cu aproximativ 115 lei mai mult decât acum șapte zile lucrătoare. Stabilitatea zilnică maschează, cu alte cuvinte, o tendință lentă de erodare a puterii de cumpărare în raport cu moneda europeană.

Dolarul american se tranzacționează la 4,5611 lei, iar francul elvețian la 5,5683 lei, acesta din urmă rămânând cea mai scumpă dintre cele trei valute de referință publicate de BNR. Diferența de peste un leu față de euro reflectă statutul tradițional al francului ca monedă-refugiu în perioadele de incertitudine, iar cererea pentru active denominate în CHF rămâne consistentă la nivel european în contextul volatilității din piețele emergente. Dolarul, cotat sub euro, indică un raport EUR/USD supraunitar, în linie cu tendința din ultimele luni pe piețele valutare internaționale.

La Bursa de Valori București, datele privind cele mai mari mișcări ale zilei nu sunt disponibile la ora publicării acestui sumar, însă piața românească de capital a evoluat în ultima perioadă într-un context marcat de așteptările legate de politica fiscală internă și de deciziile de dobândă ale BCE. Investitorii urmăresc cu atenție orice semnal privind reducerea deficitului bugetar, un factor care influențează direct apetitul pentru acțiunile companiilor cu expunere la consum intern. Până la confirmarea datelor complete, imaginea de ansamblu a BVB rămâne incompletă pentru această sesiune.

Curs BNR: evoluție săptămânală

EUR/RON, ultimele 7 zile lucrătoare (sursa: BNR)

5.2489 5.2549 5.2611 5.2671 5.2637 08 sept. 09 sept. 10 sept. 11 sept. 14 sept. 15 sept. 16 sept.
DataEURUSDCHF
mar., 8 sept. 5.2523 4.5224 5.5739
mie., 9 sept. 5.2542 4.5194 5.5768
joi, 10 sept. 5.2537 4.5164 5.5707
vin., 11 sept. 5.2557 4.5316 5.5628
lun., 14 sept. 5.2567 4.5542 5.5739
mar., 15 sept. 5.2636 4.5624 5.5779
mie., 16 sept. 5.2637 4.5611 5.5683

Sursa: Banca Națională a României. ★ = ultima zi disponibilă

BVB: top mișcători din ultima zi de tranzacționare

Date BVB indisponibile pentru această perioadă.

Date preluate de la Banca Națională a României și Yahoo Finance. Nu reprezintă recomandare de investiție.

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