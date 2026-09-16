BREAKING. Bursa, la pământ! Scădere masivă, totul e roșu, iar unele companii pierd peste 4 procente

Publicat la 16.09.2026, 18:06:23

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Bursa de Valori București (BVB) trece printr-o corecție severă după raliul puternic din vară. Indicele principal BET a coborât miercuri, 16 septembrie, cu 3,07%, până la 31.693,28 de puncte, după ce în 19 august ajunsese la 36.487,21 de puncte, în creștere cu 0,67% în acea ședință. Diferența dintre cele două niveluri este de aproape 4.800 de puncte, ceea ce înseamnă o scădere de aproximativ 13,1% în mai puțin de o lună. De la aproape 50% creștere la o corecție de peste 13% Pe 19 august, BET se afla la 36.487,21 de puncte și se apropia de pragul psihologic al unei creșteri de 50% de la începutul anului. Era momentul în care Bursa de la București se afla într-o perioadă de expansiune accelerată, iar indicele principal atingea niveluri record. O lună mai târziu, imaginea este radical diferită.

La 31.693,28 de puncte, BET se află cu 4.793,93 puncte sub nivelul din 19 august. Practic, într-un interval de mai puțin de patru săptămâni, piața a șters aproximativ o optime din valoarea indicelui atinsă în vârful raliului de vară. Miercuri, o nouă lovitură pentru investitori Ședința din 16 septembrie a adâncit corecția. BET a pierdut 3,07% într-o singură zi, după o serie de ședințe în care presiunea la vânzare s-a intensificat. Scăderile nu au fost izolate la indicele principal. Datele oficiale ale BVB arată că, în ședințele recente, și BET-TR, BETPlus, BET-XT și alți indici au înregistrat pierderi, semn că presiunea s-a extins la nivelul pieței. Pentru investitori, diferența față de situația din august este importantă. Atunci discuția era despre cât de aproape poate ajunge BET de o creștere de 50% într-un singur an. Acum, atenția s-a mutat spre cât de mult poate continua corecția după avansul spectaculos din prima parte a anului.

Ce s-a schimbat în mai puțin de o lună Raliul de până în august a dus Bursa într-o zonă în care evaluările au devenit mai greu de ignorat. În același timp, România continuă să traverseze o perioadă de incertitudine politică, iar investitorii urmăresc atent evoluția deficitului bugetar, costurile de finanțare și perspectiva politicii fiscale. La acestea se adaugă contextul extern și evoluția piețelor internaționale. BVB nu este izolată de ceea ce se întâmplă pe bursele europene și americane, iar schimbarea sentimentului global poate amplifica mișcările unei piețe mai puțin lichide precum cea de la București. Prin urmare, scăderea din ultimele săptămâni nu înseamnă automat că avansul de la începutul anului a fost anulat. Ea arată însă cât de rapid se poate schimba direcția pieței după o perioadă de creștere foarte puternică. Aproape 4.800 de puncte pierdute Cifrele arată cel mai clar schimbarea de atmosferă. Pe 19 august: 36.487,21 puncte. Pe 16 septembrie: 31.693,28 puncte. Diferența: 4.793,93 puncte. Scăderea: aproximativ 13,1%. Iar într-o singură ședință, pe 16 septembrie, BET a pierdut încă 3,07%. Pentru Bursa de la București, care în august părea să își continue fără probleme marșul către o creștere anuală de 50%, septembrie a adus o schimbare radicală de ritm. Piața a intrat într-o zonă de corecție, iar următoarele ședințe vor arăta dacă este vorba despre o ajustare după creșterea accelerată din vară sau despre o perioadă mai lungă de slăbiciune.