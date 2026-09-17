Curs BNR valabil 18 septembrie 2026: 1 euro = 5.2601 lei. Leul câștigă ușor teren

Publicat la 17.09.2026, 13:30:26

Banca Națională a României a publicat joi, 17 septembrie 2026, cursul de schimb valabil pentru ziua de 18 septembrie 2026. Euro este cotat la 5,2601 lei, în scădere ușoară față de ședința anterioară cu 0,0036 lei, respectiv 0,07%. Dolarul american a fost fixat la 4,5844 lei, lira sterlină la 6,1410 lei, iar francul elvețian la 5,5504 lei.

Deprecierea minimă a euro față de leu nu produce efecte practice semnificative pentru populație. Cei care schimbă valută pentru călătorii, plătesc rate la credite în euro sau efectuează cumpărături online din zone euro vor găsi condiții practic identice cu cele din ziua precedentă. O variație de 0,07% înseamnă, concret, o diferență de câteva bani la sute de euro schimbate, fără impact real asupra bugetului zilnic.

Leul se menține relativ stabil față de principalele valute, ceea ce reflectă un echilibru fragil pe piețele valutare regionale, în contextul în care băncile centrale europene continuă să gestioneze cu prudență politicile monetare post-inflaționiste. BNR stabilește cursul de referință zilnic pe baza tranzacțiilor interbancare și nu intervine direct în fixarea acestuia, astfel că oscilațiile mici de la o zi la alta sunt normale și nu semnalează tensiuni pe piață.

Valută Denumire Curs (RON) Variație Variație % EUR Euro 5.2601 ▼ -0.0036 -0.07% USD Dolar american 4.5844 ▲ +0.0233 +0.51% GBP Liră sterlină 6.1410 ▼ -0.0028 -0.05% CHF Franc elvețian 5.5504 ▼ -0.0179 -0.32% HUF Forint maghiar (100) 1.4443 ▲ +0.0000 +0.08% JPY Yen japonez (100) 2.9439 ▲ +0.0000 +0.11% PLN Zlot polonez 1.2057 ▼ -0.0055 -0.45% CZK Coroană cehă 0.2162 ▼ -0.0004 -0.18%

Sursa: Banca Națională a României (BNR). Cursul este valabil pentru 18 septembrie 2026.