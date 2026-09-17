Cursul BNR valabil azi: euro la 5.2601 lei, franc la 5.5504 lei

Publicat la 18.09.2026, 07:00:00

Banca Națională a României a afișat joi, 17 septembrie 2026, un curs de 5,2601 lei pentru un euro, în scădere cu 0,0036 lei față de ședința anterioară. Leul s-a apreciat ușor, ceea ce înseamnă că un român care economisește în euro sau urmează să cumpere valută pentru rate, vacanțe sau importuri plătește marginal mai puțin față de miercuri. Pe o fereastră mai lungă, de șapte zile lucrătoare, euro rămâne totuși mai scump cu 0,11%, semn că aprecierea de azi nu inversează o tendință, ci doar temperează un avans recent al monedei europene.

Dolarul american se tranzacționează la 4,5844 lei, iar francul elvețian la 5,5504 lei, ambele cursuri reflectând dinamici externe mai largi decât simpla relație leu-euro. Francul rămâne cea mai scumpă dintre cele trei valute de referință, ceea ce afectează în continuare românii cu credite denominate în CHF sau cu plăți recurente către parteneri elvețieni. Pe piețele europene, apetitul pentru active refugiu a menținut francul la un nivel ferm, în contextul unor incertitudini persistente legate de traiectoria dobânzilor în zona euro.

La Bursa de Valori București, datele detaliate privind câștigătorii și perdanții zilei nu sunt disponibile în acest moment. Piața de capital românească a evoluat în ultimele săptămâni sub influența unor factori combinați: așteptările privind politica fiscală internă, mișcările de pe bursele europene și rezultatele financiare ale companiilor listate care și-au publicat recent rapoartele trimestriale. Volatilitatea redusă a leului față de euro nu a oferit un impuls clar într-o direcție sau alta pentru investitorii instituționali activi pe BVB.

Curs BNR: evoluție săptămânală

EUR/RON, ultimele 7 zile lucrătoare (sursa: BNR)

5.2507 5.2560 5.2614 5.2667 5.2601 09 sept. 10 sept. 11 sept. 14 sept. 15 sept. 16 sept. 17 sept.

Data EUR USD CHF mie., 9 sept. 5.2542 ▲ 4.5194 5.5768 joi, 10 sept. 5.2537 4.5164 5.5707 vin., 11 sept. 5.2557 ▲ 4.5316 5.5628 lun., 14 sept. 5.2567 ▲ 4.5542 5.5739 mar., 15 sept. 5.2636 ▲ 4.5624 5.5779 mie., 16 sept. 5.2637 4.5611 5.5683 joi, 17 sept. ★ 5.2601 ▼ 4.5844 5.5504 Sursa: Banca Națională a României. ★ = ultima zi disponibilă

BVB: top mișcători din ultima zi de tranzacționare

Date BVB indisponibile pentru această perioadă.

Date preluate de la Banca Națională a României și Yahoo Finance. Nu reprezintă recomandare de investiție.