Bursa de la București a întors brusc după desemnarea lui Siegfried Mureșan. BET a trecut de la minus la plus

Publicat la 17.09.2026, 18:03:00

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Bursa de la București (BVB) a reacționat rapid la anunțul privind desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. După o zi în care indicele BET se afla pe minus și pierdea în jur de 1,5% în a doua parte a ședinței, piața și-a schimbat brusc direcția după declarația președintelui Nicușor Dan, făcută la ora 17:20. Indicele BET a trecut pe plus și a încheiat ședința cu un avans de 1,14%. Mișcarea a venit după ce, în prima parte a zilei, bursa se afla pe minus. La prânz, pierderea pe indicele principal se contura în jurul nivelului de 2%, iar după-amiază scăderea se redusese la aproximativ 1,5%. Anunțul președintelui a schimbat însă rapid sentimentul din piață, iar BET a recuperat pierderea și a trecut în teritoriu pozitiv.

Reacție puternică după o perioadă de corecție Revenirea de joi vine după o ședință extrem de slabă. Miercuri, 16 septembrie, indicele BET a coborât cu 3,07%, până la 31.693,28 de puncte, într-o nouă etapă a corecției care a urmat raliului puternic din vară. Pentru a vedea dimensiunea scăderii, trebuie comparat nivelul de miercuri cu cel din 19 august. Atunci, BET ajunsese la 36.487,21 de puncte, după o creștere de 0,67% în acea ședință. Între cele două niveluri sunt aproape 4.800 de puncte. Calculată de la nivelul din 19 august până la închiderea din 16 septembrie, scăderea este de aproximativ 13,1%. Cu alte cuvinte, o parte importantă din avansul spectaculos înregistrat de bursă în lunile de vară a fost șters în mai puțin de o lună.

Investitorii au urmărit cu atenție criza politică Schimbarea de direcție de joi a venit într-un moment în care piața era deja foarte sensibilă la evoluțiile politice de la București. Desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier a venit după 135 de zile de criză politică și după consultări prelungite cu partidele parlamentare. Președintele Nicușor Dan a precizat că nu există încă o majoritate parlamentară conturată, dar că Mureșan este persoana care a primit cele mai multe voturi din partea partidelor consultate. Reacția bursei nu înseamnă însă că problemele politice și economice au fost rezolvate. Premierul desemnat trebuie să formeze Guvernul și să obțină votul de încredere al Parlamentului. Bursa schimbă direcția, dar corecția rămâne vizibilă Avansul de 1,14% de la finalul ședinței vine, prin urmare, după o perioadă de volatilitate ridicată și de scăderi succesive. Evoluția ultimelor săptămâni arată cât de rapid se poate schimba sentimentul investitorilor pe piața locală. După ce în august BET se apropia de un avans de 50% de la începutul anului, indicele a intrat într-o corecție severă, amplificată de incertitudinile politice. Revenirea de joi, produsă imediat după desemnarea premierului, marchează o schimbare clară de sentiment în ședința respectivă. Pentru confirmarea unei schimbări de tendință ar fi însă necesare evoluții și în ședințele următoare.