BVB în săptămâna 14-18 septembrie 2026: Electrica și energia în prim-plan, imobiliare în declin

Publicat la 18.09.2026, 18:30:56

Introducere

Bursa de Valori București a închis săptămâna 14-18 septembrie 2026 sub semnul volatilității, cu o participare crescută a investitorilor. Volumul total de tranzacții a atins 124,8 milioane de acțiuni, în creștere de 7,8% comparativ cu săptămâna anterioară (115,7 milioane), semnalizând o revenire a intereșului pe piață. Această dinamică reflectă tensiunile dintre sectoarele așteptate să beneficieze de tranziția energetică și companiile confrontate cu presiuni macroeconomice.

🟢 Top 5 creșteri ale săptămânii

Companie Preț Săpt. aceasta Săpt. trecută Electrica (EL) 53.00 RON +7.07% -1.36% Aquila Part Prod Com (AQ) 1.97 RON +5.91% -2.42% Hidroelectrica (H2O) 185.00 RON +4.17% -1.19% Banca Transilvania (TLV) 35.50 RON +3.44% -4.11% Fondul Proprietatea (FP) 0.60 RON +2.76% -99.02%

🔴 Top 5 scăderi ale săptămânii

Companie Preț Săpt. aceasta Săpt. trecută One United Properties (ONE) 29.15 RON -10.03% +0.61% Transgaz (TGN) 78.00 RON -8.24% -0.45% BRD Groupe Société Générale (BRD) 31.00 RON -7.46% -2.48% MedLife (M) 10.24 RON -6.06% +0.18% Nuclearelectrica (SNN) 55.50 RON -5.61% -6.07%

📊 Top 5 cele mai tranzacționate acțiuni

Companie Preț Volum săpt. Variație OMV Petrom (SNP) 1.18 RON 65.95M acțiuni -3.11% Aquila Part Prod Com (AQ) 1.97 RON 27.55M acțiuni +5.91% Fondul Proprietatea (FP) 0.60 RON 9.59M acțiuni +2.76% Banca Transilvania (TLV) 35.50 RON 4.75M acțiuni +3.44% Teraplast (TRP) 0.40 RON 4.56M acțiuni +0.63%

Evoluția diferențiată între titluri evidențiază divergența de risc pe piață. În timp ce acțiunile din energia regenerabilă și serviciile financiare au câștigat teren, sectorul imobiliar și energetic tradițional au suferit corecții semnificative. Analiza săptămânii relevă o reorientare a capitalizării către valori defensive și cu potențial de creștere pe termen lung.

Câștigătorii săptămânii: energia regenerabilă în avans

Electrica a dominat piața cu o apreciere de 7,07%, ajungând la 53,00 RON, consolidând poziția sa ca instrument de joc pe tranziția energetică din România. Hidroelectrica a completat narativa verde cu o creștere de 4,17%, cotată la 185,00 RON. Banca Transilvania a oferit randament pozitiv de 3,44% (35,50 RON), beneficiind de încredere continuă în serviciile financiare. Aquila Part Prod Com (+5,91%, 1,97 RON) și Fondul Proprietatea (+2,76%, 0,60 RON) au închis grupul câștigătorilor, demonstrând apetența pentru diversificare.

Pierzătorii săptămânii: imobiliare și presiuni structurale

One United Properties a fost cea mai afectată, cu o cădere de 10,03% la 29,15 RON, reflectând vulnerabilitatea sectorului imobiliar la contextul economic incert. Transgaz (-8,24%, 78,00 RON) și BRD Groupe Société Générale (-7,46%, 31,00 RON) au suferit presiuni semnificative. MedLife (-6,06%, 10,24 RON) și Nuclearelectrica (-5,61%, 55,50 RON) au completat palmaresul negativ, indicând o realocare a capitalului de la sectoare considerate mai riscante.