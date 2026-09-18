money.ro
🔔 Alerte
Piețe financiareRadu Burlacu

Creștere spectaculoasă pe bursă. S-a inversat trendul?

Publicat la 18.09.2026, 18:02:05

Distribuie:WhatsAppFacebookX
Creștere spectaculoasă pe bursă. S-a inversat trendul?
Urmărește money.ro pe Google News

Bursa de Valori București (BVB) crește spectaculos pe sfârșit de săptămână. Vineri, 18 septembrie, este a doua zi de creșteri consecutive, după un lung șir de pierderi - în ultimile 30 de zile a pierdut 13%. Dar acest trend pare acum inversat, după ce ieri președintele Nicușor Dan a anunțat numele premierului desemnat, care vine din zona liberală.

Indicele principal al bursei de la București, BET, câștigă azi 2,2 procente, recuperând o parte consistentă din pierderile anterioare, pe fondul unei lichidități peste media zilnică. Rămâne însă de văzut dacă se formează un nou trend sau aceste creșteri au venit pe un val de optimism generat de posibilitatea finalizării crizei politice din România.

Newsletter zilnic money.ro

BET, curs valutar, știrea zilei — în 2 minute, înainte de 7:00.

Urmărește pe Google NewsAdaugă ca sursă preferată

Articole înrudite

BVB în săptămâna 14-18 septembrie 2026: Electrica și energia în prim-plan, imobiliare în declin
Piețe financiare

BVB în săptămâna 14-18 septembrie 2026: Electrica și energia în prim-plan, imobiliare în declin

Curs BNR valabil 19 septembrie 2026: 1 euro = 5.2644 lei. Leul a slăbit toată săptămâna
Piețe financiare

Curs BNR valabil 19 septembrie 2026: 1 euro = 5.2644 lei. Leul a slăbit toată săptămâna

Ce urmărim săptămâna viitoare: Ședință CA BNR — decizie de politică monetară
Piețe financiare

Ce urmărim săptămâna viitoare: Ședință CA BNR — decizie de politică monetară

Wall Street se deschide către blockchain. Acțiunile americane ar putea fi tranzacționate 24 de ore din 24
Piețe financiare

Wall Street se deschide către blockchain. Acțiunile americane ar putea fi tranzacționate 24 de ore din 24

Cursul BNR valabil azi: euro la 5.2601 lei, franc la 5.5504 lei
Piețe financiare

Cursul BNR valabil azi: euro la 5.2601 lei, franc la 5.5504 lei