Creștere spectaculoasă pe bursă. S-a inversat trendul?

Publicat la 18.09.2026, 18:02:05

Bursa de Valori București (BVB) crește spectaculos pe sfârșit de săptămână. Vineri, 18 septembrie, este a doua zi de creșteri consecutive, după un lung șir de pierderi - în ultimile 30 de zile a pierdut 13%. Dar acest trend pare acum inversat, după ce ieri președintele Nicușor Dan a anunțat numele premierului desemnat, care vine din zona liberală.

Indicele principal al bursei de la București, BET, câștigă azi 2,2 procente, recuperând o parte consistentă din pierderile anterioare, pe fondul unei lichidități peste media zilnică. Rămâne însă de văzut dacă se formează un nou trend sau aceste creșteri au venit pe un val de optimism generat de posibilitatea finalizării crizei politice din România.