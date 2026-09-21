Curs BNR valabil 22 septembrie 2026: 1 euro = 5.2649 lei. Leul pierde ușor teren

Publicat la 21.09.2026, 13:30:30

Banca Națională a României a publicat luni, 21 septembrie 2026, cursul de referință valabil pentru marți, 22 septembrie 2026. Euro se tranzacționează la 5,2649 lei, în creștere ușoară față de ziua precedentă cu 0,0005 lei, adică un avans de 0,01%. Dolarul american este cotat la 4,5867 lei, lira sterlină la 6,1380 lei, iar francul elvețian la 5,5728 lei.

Variația euro față de leu este minimă și nu produce efecte practice pentru consumatori sau companii. O astfel de mișcare de câteva zecimi de ban se încadrează în fluctuațiile normale de piață și nu semnalează o schimbare de tendință. Pentru cei care fac plăți în euro, fie că este vorba de rate la credite, chirii sau importuri, suma efectivă nu se modifică în mod semnificativ față de ziua anterioară.

Leul se menține relativ stabil față de principalele valute internaționale, într-un context în care piețele financiare europene evoluează cu precauție, atenți la semnalele transmise de băncile centrale din zona euro și din SUA privind politica monetară. BNR publică cursul de referință în fiecare zi bancară, pe baza tranzacțiilor înregistrate pe piața valutară interbancară, iar acesta este utilizat ca reper în contracte, declarații fiscale și situații financiare.

Valută Denumire Curs (RON) Variație Variație % EUR Euro 5.2649 ▲ +0.0005 +0.01% USD Dolar american 4.5867 ▲ +0.0028 +0.06% GBP Liră sterlină 6.1380 ▲ +0.0113 +0.18% CHF Franc elvețian 5.5728 ▲ +0.0164 +0.30% HUF Forint maghiar (100) 1.4518 ▲ +0.0000 +0.32% JPY Yen japonez (100) 2.9164 ▲ +0.0002 +0.54% PLN Zlot polonez 1.2094 ▲ +0.0027 +0.22% CZK Coroană cehă 0.2162 ▼ -0.0001 -0.05%

Sursa: Banca Națională a României (BNR). Cursul este valabil pentru 22 septembrie 2026.