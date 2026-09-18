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Piețe financiareRedacția money.ro

Cursul BNR valabil azi: euro la 5.2644 lei, franc la 5.5564 lei

Publicat la 19.09.2026, 07:00:00

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Cursul BNR valabil azi: euro la 5.2644 lei, franc la 5.5564 lei
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Banca Națională a României a afișat vineri, 18 septembrie 2026, un curs de 5,2644 lei pentru un euro, în creștere cu 0,0043 lei față de joia anterioară. Aprecierea este modestă ca valoare absolută, dar confirmă o tendință graduală de slăbire a leului: față de acum șapte zile lucrătoare, euro s-a scumpit cu 0,20%. Pentru un român care economisește în monedă națională și plănuiește o achiziție importantă în euro, fie că e vorba de o vacanță, un produs importat sau o rată denominată în euro, diferența se simte concret la fiecare tranzacție.

Dolarul american se tranzacționa vineri la 4,5839 lei, iar francul elvețian la 5,5564 lei. Raportul dintre leu și dolar plasează moneda americană sensibil sub nivelul euro, reflectând parțial dinamica EUR/USD de pe piețele internaționale, unde euro a câștigat teren în ultima perioadă pe fondul unor așteptări mixte privind politica monetară a Rezervei Federale. Francul rămâne cea mai scumpă dintre cele trei valute de referință, ceea ce îl face în continuare relevant mai ales pentru românii cu credite în CHF sau cu relații comerciale cu spațiul elvețian.

La Bursa de Valori București, datele detaliate privind câștigătorii și perdanții zilei nu sunt disponibile în acest moment. Piața de capital din România traversează o perioadă în care sentimentul investitorilor este influențat de evoluția randamentelor la titlurile de stat și de așteptările legate de deficitul bugetar, factori care pot determina rotații sectoriale chiar și în absența unor știri majore de companie. Urmează ca tabloul complet al ședinței de vineri să fie publicat după închiderea oficială a tranzacționării.

Curs BNR: evoluție săptămânală

EUR/RON, ultimele 7 zile lucrătoare (sursa: BNR)

5.2505 5.2561 5.2620 5.2676 5.2644 10 sept. 11 sept. 14 sept. 15 sept. 16 sept. 17 sept. 18 sept.
DataEURUSDCHF
joi, 10 sept. 5.2537 4.5164 5.5707
vin., 11 sept. 5.2557 4.5316 5.5628
lun., 14 sept. 5.2567 4.5542 5.5739
mar., 15 sept. 5.2636 4.5624 5.5779
mie., 16 sept. 5.2637 4.5611 5.5683
joi, 17 sept. 5.2601 4.5844 5.5504
vin., 18 sept. 5.2644 4.5839 5.5564

Sursa: Banca Națională a României. ★ = ultima zi disponibilă

BVB: top mișcători din ultima zi de tranzacționare

Date BVB indisponibile pentru această perioadă.

Date preluate de la Banca Națională a României și Yahoo Finance. Nu reprezintă recomandare de investiție.

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