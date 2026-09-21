Bursa de Valori București (BVB) închide prima zi a săptămânii cu pierderi serioase. Indicele principal al bursei de la București, BET, pierde luni, 21 septembrie, 2,59%, pe o lichiditate mică. Investitorii par a fi încă în așteptare, deoarece criza politică nu numai că nu s-a încheiat, dar dă semne că s-ar amplifica. Toți indicii constituenți ai BVB au scăzut puternic azi.
Bursa, în corzi. Scăderi dramatice după două zile mai bune
Publicat la 21.09.2026, 18:08:41
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