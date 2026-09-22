money.ro
🔔 Alerte
Piețe financiareRedacția money.ro

Curs BNR valabil 23 septembrie 2026: 1 euro = 5.2647 lei. Leul câștigă ușor teren

Publicat la 22.09.2026, 13:30:30

Distribuie:WhatsAppFacebookX
Curs BNR valabil 23 septembrie 2026: 1 euro = 5.2647 lei. Leul câștigă ușor teren
Urmărește money.ro pe Google News

Banca Națională a României a publicat marți, 22 septembrie 2026, cursul de referință valabil pentru miercuri, 23 septembrie 2026. Euro se tranzacționează la 5,2647 lei, în scădere marginală față de ziua anterioară cu 0,0002 lei, o variație practic nesemnificativă care indică o stabilitate pronunțată a perechii EUR/RON în această perioadă. Dolarul american este cotat la 4,5934 lei, lira sterlină la 6,1371 lei, iar francul elvețian la 5,6085 lei.

Pentru cetățenii obișnuiți, o astfel de variație a euro nu produce niciun efect practic. Cei care au rate la credite în euro, plătesc chirii în valută sau urmăresc prețurile unor produse importate nu vor resimți nicio diferență față de ziua precedentă. Stabilitatea cursului este, în sine, un semnal pozitiv, sugerând că presiunile valutare sunt, cel puțin pe termen scurt, sub control.

Contextul general rămâne unul de echilibru fragil, în care BNR continuă să gestioneze cu atenție lichiditatea din piață pentru a preveni oscilații bruște ale leului. Diferențele dintre cotațiile principalelor valute reflectă, în bună măsură, dinamica internațională a piețelor, unde dolarul și francul elvețian își mențin pozițiile influențate de deciziile de politică monetară ale Federal Reserve și ale Băncii Naționale a Elveției.

Valută Denumire Curs (RON) Variație Variație %
EUR Euro 5.2647 ▼ -0.0002 -0.00%
USD Dolar american 4.5934 ▲ +0.0067 +0.15%
GBP Liră sterlină 6.1371 ▼ -0.0009 -0.01%
CHF Franc elvețian 5.6085 ▲ +0.0357 +0.64%
HUF Forint maghiar (100) 1.4563 ▲ +0.0000 +0.31%
JPY Yen japonez (100) 2.9244 ▲ +0.0001 +0.27%
PLN Zlot polonez 1.2109 ▲ +0.0015 +0.12%
CZK Coroană cehă 0.2163 ▲ +0.0001 +0.05%

Sursa: Banca Națională a României (BNR). Cursul este valabil pentru 23 septembrie 2026.

Newsletter zilnic money.ro

BET, curs valutar, știrea zilei — în 2 minute, înainte de 7:00.

Urmărește pe Google NewsAdaugă ca sursă preferată

Articole înrudite

The Birth of a Benchmark: How the UAE Built Its Bond Market
Piețe financiare

The Birth of a Benchmark: How the UAE Built Its Bond Market

Volkswagen pierde teren pe toate fronturile. Profitul se prăbușește, iar gigantul german iese din Euro Stoxx 50
Piețe financiare

Volkswagen pierde teren pe toate fronturile. Profitul se prăbușește, iar gigantul german iese din Euro Stoxx 50

Cursul BNR valabil azi: euro la 5.2649 lei, franc la 5.5728 lei
Piețe financiare

Cursul BNR valabil azi: euro la 5.2649 lei, franc la 5.5728 lei

Bursa, în corzi. Scăderi dramatice după două zile mai bune
Piețe financiare

Bursa, în corzi. Scăderi dramatice după două zile mai bune

Consilierul lui Mugur Isărescu, despre gaura uriașă de finanțare a statului:  „5,1 milioane de salariați ar trebui să muncească degeaba un an”
Piețe financiare

Consilierul lui Mugur Isărescu, despre gaura uriașă de finanțare a statului:  „5,1 milioane de salariați ar trebui să muncească degeaba un an”