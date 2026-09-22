Curs BNR valabil 23 septembrie 2026: 1 euro = 5.2647 lei. Leul câștigă ușor teren

Publicat la 22.09.2026, 13:30:30

Banca Națională a României a publicat marți, 22 septembrie 2026, cursul de referință valabil pentru miercuri, 23 septembrie 2026. Euro se tranzacționează la 5,2647 lei, în scădere marginală față de ziua anterioară cu 0,0002 lei, o variație practic nesemnificativă care indică o stabilitate pronunțată a perechii EUR/RON în această perioadă. Dolarul american este cotat la 4,5934 lei, lira sterlină la 6,1371 lei, iar francul elvețian la 5,6085 lei.

Pentru cetățenii obișnuiți, o astfel de variație a euro nu produce niciun efect practic. Cei care au rate la credite în euro, plătesc chirii în valută sau urmăresc prețurile unor produse importate nu vor resimți nicio diferență față de ziua precedentă. Stabilitatea cursului este, în sine, un semnal pozitiv, sugerând că presiunile valutare sunt, cel puțin pe termen scurt, sub control.

Contextul general rămâne unul de echilibru fragil, în care BNR continuă să gestioneze cu atenție lichiditatea din piață pentru a preveni oscilații bruște ale leului. Diferențele dintre cotațiile principalelor valute reflectă, în bună măsură, dinamica internațională a piețelor, unde dolarul și francul elvețian își mențin pozițiile influențate de deciziile de politică monetară ale Federal Reserve și ale Băncii Naționale a Elveției.

Valută Denumire Curs (RON) Variație Variație % EUR Euro 5.2647 ▼ -0.0002 -0.00% USD Dolar american 4.5934 ▲ +0.0067 +0.15% GBP Liră sterlină 6.1371 ▼ -0.0009 -0.01% CHF Franc elvețian 5.6085 ▲ +0.0357 +0.64% HUF Forint maghiar (100) 1.4563 ▲ +0.0000 +0.31% JPY Yen japonez (100) 2.9244 ▲ +0.0001 +0.27% PLN Zlot polonez 1.2109 ▲ +0.0015 +0.12% CZK Coroană cehă 0.2163 ▲ +0.0001 +0.05%

Sursa: Banca Națională a României (BNR). Cursul este valabil pentru 23 septembrie 2026.