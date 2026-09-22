Volkswagen pierde teren pe toate fronturile. Profitul se prăbușește, iar gigantul german iese din Euro Stoxx 50

Publicat la 22.09.2026, 09:43:28

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Volkswagen traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani. Acțiunile producătorului auto german au închis luni la 74,98 euro, în scădere cu 2,01%, după ce compania și-a redus drastic estimarea privind profitabilitatea pentru 2026. În aceeași zi, Volkswagen a fost eliminată din indicele Euro Stoxx 50, fiind înlocuită de Nokia. Declinul de luni vine după o cădere de 8,3% în ședința de vineri, când Volkswagen a anunțat că se așteaptă la o marjă operațională a vânzărilor de cel mult 1% în acest an, față de prognoza anterioară de 4%-5,5%. Compania estimează venituri de aproximativ 315 miliarde de euro și spune că rezultatul operațional va fi afectat de efecte speciale de circa 10 miliarde de euro. Porsche, China și restructurarea apasă pe rezultate Volkswagen a indicat trei mari surse ale deteriorării perspectivelor: deprecierea participației aferente Porsche, deteriorarea condițiilor de piață, în special în China, și costurile suplimentare de restructurare. Numai deprecierea fondului comercial aferent Porsche este estimată la aproximativ 6 miliarde de euro și va afecta rezultatul operațional al grupului în trimestrul al treilea. Alte aproximativ 2 miliarde de euro sunt legate de extinderea programelor de pensionare anticipată, vânzarea Volkswagen Osnabrück și deprecieri ale unor active din China.

Volkswagen precizează însă că imaginea este mai puțin severă dacă sunt eliminate aceste efecte excepționale. Ajustată pentru elementele speciale, marja operațională pentru 2026 ar fi de aproximativ 4%, potrivit companiei. Fluxul net de numerar al diviziei auto este în continuare estimat la 3-6 miliarde de euro, iar lichiditatea netă la 32-34 miliarde de euro. China devine una dintre marile probleme Presiunea asupra Volkswagen nu vine doar din costurile de restructurare. Piața chineză, una dintre cele mai importante pentru producătorul german, continuă să se deterioreze, în timp ce constructorii locali își consolidează poziția. În prima jumătate a anului, vânzările grupului în China au scăzut cu 20%, potrivit datelor prezentate de Volkswagen. În același timp, compania avertizează că accelerarea trecerii cererii către automobilele electrice cu baterii va afecta rezultatele mărcilor Audi și Volkswagen Passenger Cars, ale căror evoluții sunt estimate acum sub așteptările inițiale. Este o schimbare importantă pentru Volkswagen, care încearcă simultan să reducă structura de costuri, să simplifice gama de modele și să accelereze tranziția către automobilele electrice.

Volkswagen iese din Euro Stoxx 50. Nokia îi ia locul Pe 21 septembrie, Volkswagen a ieșit oficial din Euro Stoxx 50, indicele care reunește 50 dintre cele mai mari companii din zona euro. Locul constructorului german a fost preluat de Nokia. Schimbarea vine după reevaluarea anuală a componenței indicelui și reprezintă, din perspectivă bursieră, un nou semnal al declinului acțiunilor Volkswagen. Nokia beneficiază în schimb de interesul investitorilor pentru infrastructura de telecomunicații și conectivitatea necesară dezvoltării centrelor de date și a aplicațiilor de inteligență artificială. Acțiunea Volkswagen, aproape de minimele ultimilor ani După scăderile din ultimele ședințe, acțiunile Volkswagen au pierdut aproximativ 27,5% de la începutul anului și se apropie de cele mai reduse niveluri din ultimii ani. Presiunea bursieră vine într-un moment în care grupul încearcă să accelereze un amplu program de restructurare. Volkswagen a anunțat în septembrie un nou plan de transformare care prevede reducerea complexității gamei și a structurii companiei, după ce măsurile adoptate anterior nu au fost considerate suficiente pentru îmbunătățirea structurală a profitabilității. La rezultatele din primul semestru, grupul raportase un profit operațional de 5,93 miliarde de euro, în scădere față de 6,71 miliarde de euro în perioada similară din 2025. Marja operațională coborâse la 3,8%, de la 4,2%. O restructurare care schimbă Volkswagen Problemele de profitabilitate se suprapun peste o transformare profundă a companiei. Volkswagen încearcă să reducă numărul de modele și variante, să scadă costurile administrative și să eficientizeze uzinele, în timp ce accelerează dezvoltarea automobilelor electrice. Compania a anunțat că noul său plan urmărește inclusiv reducerea cu până la 50% a gamei de modele în segmentele vizate și diminuarea complexității ofertei cu până la 75%. În acest context, ieșirea din Euro Stoxx 50 nu este cauza problemelor Volkswagen, ci mai degrabă un efect bursier al unei perioade în care grupul se confruntă simultan cu profituri sub presiune, concurență tot mai puternică în China, costuri ridicate și o schimbare rapidă a tehnologiei și preferințelor de consum. Iar pentru unul dintre cei mai mari producători auto europeni, 2026 se conturează astfel ca un an în care restructurarea nu mai este doar o strategie pentru viitor, ci o necesitate financiară imediată.