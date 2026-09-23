Surpriză la Fondul Proprietatea: Franklin Templeton se retrage din cursa pentru administrarea Fondului

Publicat la 23.09.2026, 10:20:51

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Franklin Templeton International Services, administratorul Fondului Proprietatea de 16 ani, își retrage candidatura din procesul de selecție pentru desemnarea administratorului care va prelua mandatul pentru următorii patru ani. Decizia vine după ce oferta Franklin Templeton a primit al doilea punctaj în evaluarea Comitetului Reprezentanților și după ce compania a cerut clarificări asupra modului în care au fost acordate punctajele. Franklin Templeton a anunțat miercuri, 23 septembrie, că a decis să nu mai participe la procedura de selecție pentru funcția de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondului Proprietatea. Franklin Templeton contestase evaluarea Compania fusese clasată pe locul al doilea în raportul comparativ întocmit de Comitetul Reprezentanților. Oferta Franklin Templeton a primit 57,30 puncte din 100, în timp ce SAI Muntenia Invest a obținut 66,28 puncte, iar INVL Asset Management 52,81 puncte. După publicarea evaluării, Franklin Templeton a contestat rezultatul, susținând că punctajul nu reflectă integral performanța obținută în cei peste 15 ani de administrare, infrastructura locală, experiența echipei și mecanismele de guvernanță și control.

Compania spune că a solicitat Comitetului Reprezentanților clarificări și informații suplimentare privind grila de punctaj și metodologia utilizată. Potrivit Franklin Templeton, aceste clarificări nu au fost furnizate. În urma analizării rezultatului și a întregului proces de selecție, administratorul a decis să-și retragă candidatura. Mandatul actual continuă până în aprilie 2027 Retragerea din procedura de selecție nu înseamnă însă plecarea imediată a Franklin Templeton de la Fondul Proprietatea. Compania precizează că își va îndeplini în continuare toate responsabilitățile până la expirarea mandatului actual, la 1 aprilie 2027, și că va sprijini transferul atribuțiilor către noul administrator.

Fondul Proprietatea a confirmat că procesul de selecție pentru un nou AFIA și administrator unic este în derulare, iar Adunarea Generală a Acționarilor este convocată pentru 29/30 septembrie 2026. După retragerea Franklin Templeton, în competiție rămân SAI Muntenia Invest și INVL Asset Management. Decizia finală aparține însă acționarilor Fondului Proprietatea, nu Comitetului Reprezentanților. Raportul comparativ are rolul de a prezenta evaluarea ofertelor, în timp ce desemnarea noului administrator urmează să fie făcută prin votul AGA. 16 ani de Franklin Templeton Franklin Templeton amintește că a preluat administrarea Fondului Proprietatea în urmă cu 16 ani și susține că, în această perioadă, Fondul a contribuit la creșterea transparenței și a standardelor de guvernanță corporativă, în special în cazul companiilor de stat din portofoliu. Compania indică, printre rezultatele mandatului, un randament total pentru acționari de 1.011% exprimat în dolari și de 1.536% exprimat în lei, calculat de la listarea Fondului Proprietatea la Bursa de Valori București, în ianuarie 2011, până la 30 iunie 2026. Franklin Templeton mai menționează aproape 50 de tranzacții cu o valoare cumulată de aproximativ 4,3 miliarde de dolari, inclusiv listarea Hidroelectrica, precum și distribuirea către acționari a 29,2 miliarde de lei prin dividende, returnări de capital și programe de răscumpărare. Potrivit companiei, în perioada mandatului au fost atrase în România și aproximativ 1,5 miliarde de dolari sub forma unor noi investiții străine de portofoliu. Fondul intră într-o nouă etapă Schimbarea administratorului marchează o etapă importantă pentru Fondul Proprietatea. Documentația oficială pentru AGA din 29/30 septembrie include proiectele de contracte de administrare pentru cei trei candidați care au participat inițial la selecție. După retragerea Franklin Templeton, acționarii urmează să decidă între SAI Muntenia Invest și INVL Asset Management. Pentru Franklin Templeton, însă, mandatul actual continuă până la 1 aprilie 2027. Compania afirmă că, până la acel moment, va continua să administreze Fondul Proprietatea și să urmărească interesele acționarilor, iar ulterior va sprijini procesul de transfer către noul administrator.