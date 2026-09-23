Bursa cade, leul atinge un nou minim istoric. Piețele românești intră din nou sub presiune

Publicat la 23.09.2026, 18:00:25

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Piețele financiare românești trec printr-o nouă zi dificilă. Indicele BET al Bursei de Valori București (BVB) pierde 1,42% în ședința de miercuri, după ce luni a coborât cu 2,59%, iar marți a recuperat doar 0,72%. În același timp, leul a atins un nou minim istoric în raport cu euro, la 5,2788 lei pentru un euro, potrivit cursului de referință anunțat de BNR. Este o combinație care arată că presiunea de pe activele românești nu a dispărut, după o săptămână precedentă marcată deja de corecții importante pe Bursa de la București. BET, din nou în teritoriu negativ Indicele BET a început miercuri o nouă sesiune de scădere, după două ședințe foarte volatile. Luni, principalul indice al Bursei a pierdut 2,59%, în timp ce marți a avut o revenire de 0,72%. Miercuri, presiunea la vânzare a revenit, iar BET a coborât în cursul zilei. Corecția vine după o săptămână în care mai multe acțiuni importante au înregistrat scăderi semnificative. În perioada 14-18 septembrie, One United Properties a pierdut 10,03%, Transgaz 8,24%, BRD 7,46%, MedLife 6,06%, iar Nuclearelectrica 5,61%. În aceeași perioadă, BET a fost influențat de evoluțiile divergente dintre companiile din energie, financiar și imobiliare.

Leul atinge un nou record negativ Pe piața valutară, semnalul este și mai clar. BNR a anunțat miercuri un curs de 5,2788 lei pentru un euro, cu 1,41 bani peste nivelul precedent, de 5,2647 lei. Este cel mai ridicat curs euro-leu înregistrat vreodată la BNR. Recordul anterior, de 5,2688 lei pentru un euro, fusese stabilit pe 6 mai 2026, în perioada crizei politice care a urmat demiterii Guvernului Bolojan. Creșterea euro de miercuri reprezintă 0,27% într-o singură zi. Raportat la nivelul de la sfârșitul anului trecut, moneda europeană se află acum cu aproximativ 3,5% mai sus față de leu. Dolarul urcă și el Leul a pierdut teren și în raport cu moneda americană. Dolarul a ajuns la 4,6265 lei, în creștere cu 3,31 bani, respectiv 0,72%, față de ziua precedentă.

Francul elvețian a fost cotat la 5,6205 lei, iar lira sterlină la 6,1442 lei. Prin urmare, deprecierea de miercuri nu este izolată la raportul euro-leu. Moneda națională a pierdut teren în fața principalelor valute, într-o zi în care și piața de acțiuni a consemnat o nouă corecție. Două piețe, același semnal Bursa și cursul valutar nu trebuie privite ca indicatori identici și nici evoluțiile lor nu au neapărat aceeași cauză. Împreună, însă, ele oferă o imagine asupra modului în care investitorii percep riscurile asociate activelor românești. Pe Bursa de Valori București, corecția este vizibilă după scăderile importante de săptămâna trecută. În perioada 14-18 septembrie, volumul total de tranzacții a ajuns la 124,8 milioane de acțiuni, cu 7,8% peste săptămâna anterioară, semn că activitatea investitorilor a crescut într-un moment de volatilitate. În același timp, cursul euro a trecut din nou peste vechiul record stabilit în luna mai. Noul maxim de 5,2788 lei arată că presiunea asupra monedei naționale s-a intensificat în această perioadă. Piața așteaptă clarificări Evoluțiile de miercuri apar într-un moment în care investitorii urmăresc îndeaproape situația politică și perspectivele privind noul Guvern, dar și direcția politicii fiscale și capacitatea României de a-și reduce deficitul. Pentru Bursa de la București, următoarele ședințe vor arăta dacă actuala mișcare este o nouă etapă a corecției sau dacă piața găsește suficient sprijin pentru o stabilizare. Pe piața valutară, noul record al euro pune din nou în prim-plan problema stabilității leului și a încrederii investitorilor în economia românească.