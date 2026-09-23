Cursul BNR valabil azi: euro la 5.2788 lei, franc la 5.6205 lei

Publicat la 24.09.2026, 09:47:16

Banca Națională a României a afișat miercuri, 23 septembrie 2026, un curs de 5,2788 lei pentru un euro, în creștere cu 0,0141 lei față de ședința anterioară. Deprecierea este modestă ca valoare absolută, dar cumulată cu o scădere de 0,29% față de acum șapte zile lucrătoare, ea confirmă o tendință lentă de slăbire a leului în raport cu moneda europeană. Pentru un român care economisește în euro sau care urmează să facă o plată în valută, fiecare leu în plus la curs înseamnă costuri reale mai mari, chiar dacă mișcarea de azi nu pare dramatică.

Dolarul american s-a tranzacționat la 4,6265 lei, iar francul elvețian a ajuns la 5,6205 lei. Francul rămâne, ca de obicei, cea mai scumpă dintre cele trei valute de referință, reflectând statutul său de monedă refugiu într-un context european în care incertitudinile economice nu au dispărut. Raportul dintre curs ul dolarului și cel al euro sugerează că moneda americană continuă să se mențină relativ ferm față de leu, fără variații spectaculoase față de tendințele recente.

La Bursa de Valori București, datele detaliate privind cele mai mari creșteri și scăderi ale ședinței nu sunt disponibile la această oră. În absența unor mișcări semnificative raportate, piața locală de capital pare să fi evoluat într-un ritm prudent, consistent cu apetitul scăzut pentru risc observat în ultimele săptămâni pe bursele din regiune. Investitorii urmăresc în continuare semnalele venite dinspre politica monetară europeană și evoluția inflației, doi factori care au influențat constant sentimentul de pe BVB în această perioadă.

Curs BNR: evoluție săptămânală

EUR/RON, ultimele 7 zile lucrătoare (sursa: BNR)

5.2545 5.2644 5.2745 5.2844 5.2788 15 sept. 16 sept. 17 sept. 18 sept. 21 sept. 22 sept. 23 sept.

Data EUR USD CHF mar., 15 sept. 5.2636 ▲ 4.5624 5.5779 mie., 16 sept. 5.2637 4.5611 5.5683 joi, 17 sept. 5.2601 ▼ 4.5844 5.5504 vin., 18 sept. 5.2644 ▲ 4.5839 5.5564 lun., 21 sept. 5.2649 4.5867 5.5728 mar., 22 sept. 5.2647 4.5934 5.6085 mie., 23 sept. ★ 5.2788 ▲ 4.6265 5.6205 Sursa: Banca Națională a României. ★ = ultima zi disponibilă

BVB: top mișcători din ultima zi de tranzacționare

Date BVB indisponibile pentru această perioadă.

Date preluate de la Banca Națională a României și Yahoo Finance. Nu reprezintă recomandare de investiție.