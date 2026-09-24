Curs BNR valabil 25 septembrie 2026: 1 euro = 5.2770 lei. Leul câștigă ușor teren

Publicat la 24.09.2026, 13:30:27

Banca Națională a României a publicat joi, 24 septembrie 2026, cursul de referință valabil pentru ziua de 25 septembrie 2026. Euro se tranzacționează la 5,2770 lei, în scădere ușoară față de ședința anterioară cu 0,0018 lei, adică aproximativ 0,03%. Dolarul american a fost cotat la 4,6395 lei, lira sterlină la 6,1368 lei, iar francul elvețian la 5,6067 lei.

Variația înregistrată astăzi pentru euro este minimă și nu produce efecte practice asupra prețurilor sau puterii de cumpărare a cetățenilor. O depreciere de doar 0,03% se încadrează în mișcările normale de piață și nu semnalează presiuni valutare semnificative. Pentru cei care efectuează plăți în valută, schimburi valutare sau au credite în euro, această stabilitate relativă reprezintă un semnal pozitiv pe termen scurt.

Leul continuă să se mențină într-un interval controlat față de moneda europeană, reflectând o piață valutară fără turbulențe majore în această perioadă. Cursurile publicate de BNR sunt valori de referință calculate pe baza tranzacțiilor interbancare și sunt folosite în scopuri contabile și fiscale, nu pentru tranzacții directe cu publicul, unde cursurile pot diferi în funcție de instituția financiară.

Valută Denumire Curs (RON) Variație Variație % EUR Euro 5.2770 ▼ -0.0018 -0.03% USD Dolar american 4.6395 ▲ +0.0130 +0.28% GBP Liră sterlină 6.1368 ▼ -0.0074 -0.12% CHF Franc elvețian 5.6067 ▼ -0.0138 -0.25% HUF Forint maghiar (100) 1.4395 ▼ -0.0001 -0.68% JPY Yen japonez (100) 2.9225 ▼ -0.0001 -0.27% PLN Zlot polonez 1.2027 ▼ -0.0060 -0.50% CZK Coroană cehă 0.2162 ▼ -0.0003 -0.14%

Sursa: Banca Națională a României (BNR). Cursul este valabil pentru 25 septembrie 2026.