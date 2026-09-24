Bursa scade înaintea verdictului S&P. BET pierde 1,16%, iar România așteaptă evaluarea decisivă a ratingului

Publicat la 24.09.2026, 18:00:55

Distribuie: WhatsApp Facebook X Copiază link

Bursa de Valori București (BVB) este sub presiune în ziua în care România a început discuțiile cu S&P Global Ratings pentru evaluarea ratingului suveran. Indicele BET coboară joi, 24 septembrie, cu 1,16%, în timp ce investitorii așteaptă verdictul agenției americane, programat pentru 2 octombrie. Momentul este unul sensibil pentru piețele românești. S&P menține în prezent România la BBB-, ultimul nivel din categoria recomandată pentru investiții. O eventuală retrogradare cu o treaptă ar coborî țara în categoria „junk”. S&P începe evaluarea României Reprezentanții S&P Global Ratings au început joi discuțiile cu autoritățile române, într-o evaluare care vine după perioade de turbulență politică și de consolidare fiscală. Verdictul oficial este așteptat pe 2 octombrie. România încearcă să convingă agenția că reducerea deficitului bugetar se află pe traiectoria asumată și că măsurile de ajustare fiscală pot fi continuate.

S&P a reconfirmat în luna mai ratingul României la BBB-/A-3, însă a menținut perspectiva negativă. Agenția a indicat atunci riscurile legate de consolidarea finanțelor publice și de dezechilibrele externe. Nazare: „Avem argumente serioase pentru menținerea ratingului” Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, susține că România are argumente pentru păstrarea calificativului investițional. Unul dintre argumentele prezentate de autorități este evoluția execuției bugetare. Datele Ministerului Finanțelor indică o reducere semnificativă a deficitului în primele șapte luni ale anului, de la 76,44 miliarde de lei în aceeași perioadă din 2025 la 48,08 miliarde de lei în 2026. Veniturile au crescut cu 11,2%, în timp ce cheltuielile totale au avansat cu 2,9%, potrivit datelor prezentate de Nazare. Pentru întregul an, ținta asumată de România este un deficit de 6,2% din PIB pe metodologia cash și de 6% pe metodologia ESA, potrivit declarațiilor ministrului. Nazare a susținut anterior că aceste obiective sunt realizabile dacă este menținut ritmul actual de consolidare fiscală.

Guvernul interimar, una dintre vulnerabilități Problema pe care autoritățile trebuie să o explice nu este însă doar cea a cifrelor bugetare. România funcționează de aproximativ patru luni cu un Executiv interimar, iar instabilitatea politică reprezintă unul dintre riscurile urmărite de investitori și agențiile de rating. Chiar Nazare a recunoscut în declarații anterioare că turbulențele politice generează îngrijorări privind capacitatea României de a continua măsurile de consolidare fiscală și de a respecta țintele asumate. Pentru agențiile de rating, problema nu este doar situația bugetară de la finalul acestui an, ci și ceea ce se va întâmpla în 2027. Un buget credibil și continuitatea reformelor sunt considerate elemente importante pentru menținerea traiectoriei fiscale. Bursa reacționează înaintea verdictului În acest context, Bursa de la București traversează o nouă ședință de scădere. În timpul ședinței, scăderea a fost mai accentuată, trecând temporar de 1,5%. Evoluția vine după o săptămână dificilă pentru acțiunile românești. Luni, BET a pierdut 2,59%, marți a recuperat 0,72%, iar miercuri a coborât din nou cu aproximativ 1,4%,. În perioada 14-18 septembrie, mai multe acțiuni importante au înregistrat corecții consistente: One United Properties -10,03%, Transgaz -8,24%, BRD -7,46%, MedLife -6,06% și Nuclearelectrica -5,61%. Scăderile nu pot fi atribuite automat evaluării S&P. Evoluția bursieră reflectă simultan factori interni și externi, însă apropierea verdictului agenției adaugă un element de incertitudine pentru investitori. Ce ar însemna pierderea calificativului „investment grade” Actualul rating BBB- plasează România chiar la limita inferioară a categoriei investment grade. O retrogradare cu o singură treaptă ar duce ratingul în categoria speculativă, cunoscută în limbajul piețelor drept „junk”. O asemenea schimbare nu înseamnă automat o ieșire a investitorilor din România, însă poate afecta costurile de finanțare și universul unor investitori instituționali care au reguli stricte privind activele în care pot investi. Pentru România, miza este cu atât mai importantă cu cât statul are nevoie de finanțare consistentă pentru acoperirea deficitului, refinanțarea datoriei și susținerea investițiilor. Nazare a avertizat în repetate rânduri că menținerea disciplinei fiscale este esențială tocmai pentru limitarea costurilor de finanțare. 2 octombrie, ziua verdictului România intră astfel în evaluarea S&P cu două mesaje care se contrazic doar aparent. Pe de o parte, autoritățile invocă reducerea deficitului și execuția bugetară drept argumente pentru păstrarea ratingului. Pe de altă parte, instabilitatea politică, perspectiva negativă și nevoia unui plan credibil pentru 2027 rămân vulnerabilități importante. Până la verdictul din 2 octombrie, piețele vor urmări atât evoluția finanțelor publice, cât și semnalele transmise de autorități în discuțiile cu agenția. Pentru Bursa de Valori București și pentru leu, perioada următoare va fi una în care fiecare semnal privind ratingul României poate conta. Iar pragul dintre investment grade și „junk” este, în cazul României, de o singură treaptă.

