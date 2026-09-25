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Piețe financiareRedacția money.ro

Curs BNR valabil 26 septembrie 2026: 1 euro = 5.2718 lei. Leul s-a apreciat toată săptămâna

Publicat la 25.09.2026, 13:30:26

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Curs BNR valabil 26 septembrie 2026: 1 euro = 5.2718 lei. Leul s-a apreciat toată săptămâna
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Banca Națională a României a publicat vineri, 25 septembrie 2026, cursul de schimb valabil pentru data de 26 septembrie 2026. Euro este cotat la 5,2718 lei, în scădere ușoară față de joi cu 0,0052 lei, adică aproximativ 0,10%. Dolarul american se tranzacționează la 4,6289 lei, lira sterlină la 6,1282 lei, iar francul elvețian la 5,5798 lei.

Scăderea de astăzi a cursului euro este modestă și nu produce efecte semnificative în buzunarele românilor. Concret, pentru un schimb de 1.000 de euro, diferența față de ieri este de circa 5,2 lei, sumă neglijabilă pentru tranzacțiile uzuale. Cei care au credite în euro sau urmăresc să cumpere valută pot nota că leul câștigă ușor teren în raport cu moneda europeană, fără ca această mișcare să semnaleze o tendință clară pe termen scurt.

Privind evoluția din această săptămână, cursul euro a oscilat într-un interval relativ îngust, între 5,2647 lei și 5,2788 lei. Minimul săptămânal a fost atins marți, iar maximul miercuri, după care cursul a revenit treptat spre valorile de la începutul intervalului. Această stabilitate reflectă un echilibru fragil, fără presiuni bruște în niciuna dintre direcții, ceea ce sugerează că piața valutară locală traversează o perioadă de calm relativ.

Valută Denumire Curs (RON) Variație Variație %
EUR Euro 5.2718 ▼ -0.0052 -0.10%
USD Dolar american 4.6289 ▼ -0.0106 -0.23%
GBP Liră sterlină 6.1282 ▼ -0.0086 -0.14%
CHF Franc elvețian 5.5798 ▼ -0.0269 -0.48%
HUF Forint maghiar (100) 1.4455 ▲ +0.0001 +0.42%
JPY Yen japonez (100) 2.9284 ▲ +0.0001 +0.20%
PLN Zlot polonez 1.2049 ▲ +0.0022 +0.18%
CZK Coroană cehă 0.2164 ▲ +0.0002 +0.09%

Evoluția EUR/RON în această săptămână

lun.mar.mie.joivin. 5.26495.26475.27885.27705.2718

Sursa: Banca Națională a României (BNR). Cursul este valabil pentru 26 septembrie 2026.

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