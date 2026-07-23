Publicat la 23.07.2026, 18:02:27

A fost o zi bună pentru Bursa de Valori București (BVB), în general cu creșteri, chiar dacă nu peste tot și nu foarte mari. Însă după atâtea zile de creșteri susținute, când vine o zi ca aceea de joi, 23 iunie, când BET crește cu numai 0,38%, investitorii par să aibă rezerve. Dar, trăgând linie, bursa de la București a crescut și azi și marchează un nou record.