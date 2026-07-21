Publicat la 21.07.2026, 18:03:07

Bursa de Valori București (BVB) a deschis ziua în forță, atingând noi maxime istorice, după ce acțiunile OMV Petrom și Romgaz au înregistrat creșteri importante, pe fondul finalizării unei etape-cheie a proiectului Neptun Deep din Marea Neagră. Romgaz a închis ziua de marți, 21 iulie, cu o creștere de 6,88%, iar OMV Petrom cu plus 3,52%.

Neptun Deep intră în linie dreaptă

Entuziasmul investitorilor a venit la doar o zi după ce a fost anunțată instalarea și fixarea pe fundul mării a platformei offshore care va exploata gazele naturale din perimetrul Neptun Deep, cel mai mare proiect energetic aflat în dezvoltare în România.

Indicele principal al bursei, BET, stabilește cu acest prilej un nou maxim istoric, ajungând la 35.712,18 puncte, creșterea de azi fiind de 2,15%.