Publicat la 20.07.2026, 16:21:23

Piețele financiare americane au încheiat săptămâna trecută pe minus, după mai multe luni dominate de entuziasmul pentru inteligența artificială și companiile de tehnologie. Investitorii au început să își reducă expunerea pe sectorul semiconductorilor și să își mute capitalul către domenii considerate mai sigure, pe fondul apariției unor noi riscuri și al schimbării sentimentului din piață.

Nasdaq a consemnat cea mai mare scădere, de 2,9%, în timp ce S&P 500 a pierdut 1,55%, iar Dow Jones Industrial Average a închis săptămâna cu un minus de 0,93%, conform Equipicker .

Semiconductorii intră în „bear market”

Cea mai puternică lovitură a fost resimțită de industria semiconductorilor, unde indicele sectorial a coborât cu peste 20% față de maxime, prag care marchează intrarea într-o piață „bear”.

Analiștii pun această evoluție pe seama a două motive majore. În primul rând, evaluările companiilor din domeniul inteligenței artificiale ajunseseră la niveluri foarte ridicate. În al doilea rând, piața a fost surprinsă de apariția unui nou model AI dezvoltat în China.

Compania Moonshot AI a lansat Kimi K3, un model lingvistic cu 2,8 trilioane de parametri, prezentat drept cel mai mare model AI cu ponderi deschise și considerat de unii analiști un concurent serios pentru modelele occidentale.

O rotație de peste 3 trilioane de dolari

Pe Wall Street are loc o schimbare amplă de poziționare. Estimările din piață indică o rotație a capitalului de peste 3 trilioane de dolari, investitorii reducând expunerea pe producătorii de cipuri și orientându-se către marile companii din grupul Magnificent 7, considerate mai rezistente într-un mediu economic incert.

În același timp, sectoarele Energy, Real Estate și Consumer Defensive au atras cele mai multe fluxuri de capital, în timp ce Technology, Industrials și Communication Services au fost printre cele mai vândute.

Creșterea raportului Put/Call la 0,73 arată că investitorii cumpără tot mai multe instrumente de protecție împotriva scăderilor bursiere, semnal al unei prudențe accentuate.

Inflația surprinde pozitiv, Fed rămâne prudentă

Datele macroeconomice au adus însă și vești încurajatoare.

Inflația anuală din Statele Unite, măsurată prin indicele prețurilor de consum (CPI), a coborât de la 4,2% la 3,5%, peste așteptările pieței. În același timp, inflația la producător (PPI) s-a redus de la 6,5% la 5,5%, evoluție susținută în principal de ieftinirea petrolului și a carburanților.

Vânzările cu amănuntul au continuat însă să încetinească, crescând cu doar 0,2% în iunie, după un avans de 1% în mai, ceea ce indică o temperare a consumului.

În fața Congresului, președintele Rezervei Federale a reafirmat independența instituției și a evitat să ofere indicii privind calendarul viitoarelor modificări ale dobânzilor.

Rezultate solide pentru marile bănci

În contrast cu evoluția burselor, marile instituții financiare americane au raportat rezultate foarte bune pentru trimestrul al doilea.

· Goldman Sachs și-a majorat profitul cu 78%;

· Citigroup a raportat un avans de 45%;

· JPMorgan Chase a înregistrat o creștere de aproximativ 40%;

· BlackRock și-a majorat profitul cu peste 31%, administrând active de peste 15 trilioane de dolari;

· Bank of America a raportat o creștere de 26%;

· Wells Fargo a consemnat un avans de 17%.

Companiile tehnologice, sub presiune

Mai multe nume importante din sectorul tehnologic au traversat o săptămână dificilă.

IBM a pierdut aproximativ 25% într-o singură ședință, după ce compania și-a redus estimările privind ritmul de creștere al veniturilor.

Oracle a ajuns cu aproximativ 64% sub maximul atins în septembrie 2025, ceea ce înseamnă o diminuare a capitalizării bursiere de aproape 600 de miliarde de dolari.

În același timp, investitorii și-au exprimat îngrijorarea și în privința Netflix, unde ritmul de creștere al veniturilor începe să ridice semne de întrebare asupra modelului de business.

Petrolul urcă, aurul și argintul scad

Pe piețele de mărfuri, petrolul Brent a crescut cu aproximativ 16%, alimentat de reaprinderea tensiunilor geopolitice.

În schimb, metalele prețioase au înregistrat scăderi importante. Aurul a pierdut aproximativ 2%, iar argintul aproape 6%, în timp ce dolarul american și obligațiunile de stat au rămas relativ stabile.

China și Europa schimbă echilibrul industriei semiconductorilor

În industria globală a cipurilor, investițiile continuă într-un ritm accelerat.

TSMC a anunțat încă 100 de miliarde de dolari pentru extinderea capacităților de producție din Statele Unite, ceea ce ridică investițiile totale asumate pe piața americană la 265 de miliarde de dolari.

În paralel, compania olandeză ASML estimează că aproximativ 20% din veniturile sale vor proveni din China, în pofida restricțiilor impuse de Washington asupra exporturilor de echipamente pentru fabricarea semiconductorilor.

Săptămâna aceasta

Agenda macroeconomică este relativ redusă, însă atenția investitorilor se va concentra asupra rezultatelor financiare ale unor companii importante.

Printre cele mai așteptate raportări se numără cele ale Alphabet (Google), Tesla, Intel, Blackstone și ExxonMobil, rezultate care ar putea influența direcția piețelor în perioada următoare.