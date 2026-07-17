Publicat la 17.07.2026, 18:01:34

Bursa de Valori București (BVB) închide ziua de vineri, 17 iulie, cu corecții. A fost o săptămână excelentă pentru bursa de la București, chiar dacă ziua de azi a închis pe roșu. Scăderile nu sunt mari, dar sunt pe toată linia (excepție BET-FI care crește ușor). Indicele principal al bursei, BET, pierde azi 0,45%.