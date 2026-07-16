Publicat la 16.07.2026, 08:57:00

Acțiunile SpaceX au coborât miercuri sub prețul de 135 de dolari stabilit la oferta publică inițială (IPO), marcând a patra ședință consecutivă de scădere și alimentând semne de întrebare privind entuziasmul investitorilor după una dintre cele mai mari listări din istoria pieței americane.

Titlurile SpaceX au pierdut aproape 40%

Acțiunile companiei conduse de Elon Musk au închis în scădere cu aproximativ 2%, ajungând pentru prima dată sub prețul de listare de 135 de dolari pe acțiune. Față de maximul de peste 225 de dolari atins în prima lună de tranzacționare, titlurile au pierdut aproape 40%, iar în prezent se tranzacționează cu aproximativ 34% sub prețul IPO.

Oferta publică inițială a SpaceX, realizată în luna iunie, a atras aproximativ 86 de miliarde de dolari, devenind una dintre cele mai mari listări din istoria burselor americane. În prima zi completă de tranzacționare, acțiunile au crescut cu aproape 20%, pe fondul interesului ridicat al investitorilor pentru compania care domină piața lansărilor spațiale comerciale.

Corecția vine cu doar o zi înaintea celui de-al 13-lea zbor de test al rachetei Starship, programat pentru joi. Investitorii urmăresc atent rezultatul misiunii, care ar putea influența evoluția acțiunilor, Starship fiind proiectul-cheie al SpaceX pentru viitoarele misiuni lunare și marțiene.

Deși săptămâna trecută SpaceX a fost inclusă în indicele Nasdaq-100, după modificarea regulilor care permit accesul companiilor nou listate după doar 15 ședințe de tranzacționare, efectul pozitiv al achizițiilor realizate de fondurile pasive nu a fost suficient pentru a opri declinul.

Listarea SpaceX este considerată începutul unui nou val de oferte publice în sectorul tehnologiei și al inteligenței artificiale. Investitorii așteaptă acum debutul bursier al unor companii precum Anthropic și OpenAI, care au depus deja confidențial documentația necesară pentru listarea în Statele Unite, însă fără să anunțe deocamdată calendarul ofertelor.