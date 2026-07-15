Publicat la 15.07.2026, 08:34:58

Investitorii și-au mutat însă rapid atenția către noua escaladare a tensiunilor din Orientul Mijlociu și către creșterea puternică a prețului petrolului, factori care alimentează temerile privind inflația și reduc șansele unei relaxări rapide a politicii monetare a Rezervei Federale. Aurul spot s-a depreciat cu 0,5%, până la 4.035,67 dolari pe uncie, iar contractele futures din SUA cu livrare în august au coborât cu 0,7%, la 4.042,20 dolari.

Petrolul schimbă perspectiva pieței

Marți, metalul prețios atinsese un maxim de 4.100,49 dolari pe uncie, după publicarea unor date care au arătat o încetinire a inflației de consum din SUA în luna iunie, în principal datorită ieftinirii energiei.

Sentimentul pozitiv s-a estompat rapid după ce prețurile petrolului au continuat să urce pentru a treia ședință consecutivă. Evoluția vine în contextul în care președintele american Donald Trump a reintrodus blocada navală asupra porturilor iraniene și a amenințat cu noi atacuri asupra infrastructurii Iranului dacă negocierile nu vor fi reluate.

Creșterea cotațiilor petrolului alimentează așteptările privind o nouă accelerare a inflației, ceea ce ar putea determina Rezerva Federală să mențină dobânzile la niveluri ridicate pentru mai mult timp. „Piața privește acum dincolo de datele privind inflația. Blocada din zona Strâmtorii Ormuz împinge în sus prețul petrolului și pune presiune asupra aurului”, a explicat Kelvin Wong, analist senior la OANDA.

Dobânzile mari reduc atractivitatea aurului

Aurul este considerat în mod tradițional un activ de refugiu și o protecție împotriva inflației. Totuși, spre deosebire de obligațiuni sau depozite, acesta nu generează dobândă, motiv pentru care devine mai puțin atractiv atunci când ratele dobânzilor rămân ridicate.

Mai mulți oficiali ai Rezervei Federale au apreciat datele favorabile privind inflația din iunie, dar au avertizat că este nevoie de mai multe luni cu evoluții similare înainte ca banca centrală să ia în calcul o schimbare a politicii monetare. Investitorii urmăresc acum publicarea indicelui prețurilor de producție (PPI), care ar putea oferi noi indicii privind evoluția inflației din economia americană.

Potrivit estimărilor din piață, probabilitatea unei majorări a dobânzii la ședința Fed din septembrie este de aproximativ 58%, în scădere față de 76% înainte de publicarea datelor privind inflația. Pentru reuniunea din decembrie, investitorii continuă să vadă o probabilitate de aproximativ 80% pentru o nouă creștere a dobânzii.

Pe piața metalelor prețioase, argintul s-a depreciat cu 0,3%, la 58,48 dolari pe uncie, în timp ce platina și paladiul au înregistrat creșteri ușoare, de aproximativ 0,2%.