Sunt scăderi importante luni, 13 iulie, la Bursa de Valori București (BVB). Indicele principal al bursei, BET, scade cu 1,22%. Valoarea tranzacțiilor înregistrată azi este cu mult peste media zilnică, semn că a avut loc o tranzacție (sau mai multe) mare.
Bursa scade. O tranzacție-mamut duce lichiditatea la peste 160 mil. euro
Publicat la 13.07.2026, 18:01:48
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