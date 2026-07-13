Publicat la 13.07.2026, 18:01:48

Sunt scăderi importante luni, 13 iulie, la Bursa de Valori București (BVB). Indicele principal al bursei, BET, scade cu 1,22%. Valoarea tranzacțiilor înregistrată azi este cu mult peste media zilnică, semn că a avut loc o tranzacție (sau mai multe) mare.