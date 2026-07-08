Publicat la 08.07.2026, 18:03:04

Miercuri, 8 iulie, a fost încă o zi de scăderi la Bursa de Valori București (BVB), a treia la rând. Indicele principal al bursei este pe minus cu 0,49%. Și ceilalți indici constituenți sunt în scădere accentuată.

Lichiditate crescută

Particularitatea de azi de la BVB este lichiditatea mare, semn că investitorii sunt activi. Valoarea totală a tranzacțiilor a fost azi de 93,48 milioane de euro, în timp ce media pe anul curent este ce 41,95 milioane de euro.

Semnale de alarmă au venit azi în piață de la BNR. Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României a hotărât, în ședința din 8 iulie 2026, să mențină rata dobânzii de politică monetară la 6,50% pe an. Totodată, instituția a păstrat neschimbate și dobânda pentru facilitatea de creditare (Lombard), la 7,50%, dobânda la facilitatea de depozit, la 5,50%, precum și nivelul rezervelor minime obligatorii pentru bănci.

Deși decizia era anticipată de piețe, analiza publicată de banca centrală descrie o economie aflată sub presiune, în care inflația accelerează, iar activitatea economică rămâne slabă.