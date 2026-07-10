Publicat la 10.07.2026, 18:01:34

Bursa de Valori București (BVB) închide săptămâna 6-10 iulie cu creștere puternică. Indicele principal al bursei, BET, câștigă azi 1,47% și astfel trece de 40% creștere în acest an. Valoarea tranzacțiilor de azi este sub medie - lichiditatea scăzută fiind o caracteristică aproape constantă a bursei de la București. Doar indicele BET-FI este azi în ușoară scădere, ceilalți indici constituenți fiind pe plus.