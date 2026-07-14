Publicat la 14.07.2026, 18:01:42

Bursa de Valori București (BVB) continuă și azi corecțiile, după ce săptămâna trecută crescuse fulminant. Toți indicii constituenți sunt în scădere, în frunte cu indicele principal BET, care pierde azi 0,97% și ajunge la 33.757,82 puncte. Investitorii par a fi descurajați de instabilitatea piețelor petrolului, în urma reizbucnirii conflictului din Golful Persic. Lichiditatea bursei de la București este azi în parametri normali - tranzacții de aproximativ 40 milioane de euro.